Noticias Caracol  / MUNDO  / Revelaciones del supuesto último chat de Regio Clown, según medios mexicanos: "No confío en nadie"

Revelaciones del supuesto último chat de Regio Clown, según medios mexicanos: "No confío en nadie"

En la conversación, la pareja de Regio Clown, al parecer, le pedía que tuviera precaución, a lo que él habría respondido: "Hay que hacer negocios". El musico, junto al reguetonero B King, fueron hallados muertos en México.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 23 de sept, 2025
Lo últimos chats que habría enviado Regio Clown.

