Revelaciones del supuesto último chat de Regio Clown, según medios mexicanos: "No confío en nadie"

Las autoridades mexicanas se encuentran analizando videos, chats y testimonios para esclarecer la muerte de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, cuyo nombre artístico era Regio Clown. Ambos músicos desaparecieron el pasado 16 de septiembre, luego de asistir a un gimnasio sobre la avenida Masaryk, en la colonia Polanco, una zona exclusiva de Ciudad de México. Sus cuerpos fueron identificados seis días después a unos 50 kilómetros de allí, con señales de desmembramiento, por lo que los investigadores presumen que detrás estaría una banda criminal.

Tanto Sánchez, de 31 años, como Herrera, de 35, compartían en sus redes sociales detalles de su viaje a tierras mexicanas. El mánager de B King, también conocido por ser expareja de la DJ Marcela Reyes, reveló en Noticias Caracol en vivo que el reguetonero viajó desde Medellín el 11 de septiembre, para participar en un concierto por el Grito de la Independencia de México, que se llevó a cabo tres días después, el 14 del mismo mes.

B King, junto con Regio Clown, se mostraron en los días posteriores aparentemente tranquilos, y dos días después de su presentación postearon un video en el gimnasio de Polanco, donde se le vio por última vez. Herrera, incluso, horas antes compartió un mensaje agradeciendo y hablándole a sus seguidores. "Gracias infinitas a Dios por la salud, por el trabajo, por el amor, por todas las cosas positivas y también por las negativas, que nos enseñan cada día que no siempre la vida es justa y que no todas las personas vienen con buenas intenciones”, decía.



Pero todo cambió cuando sus familiares perdieron el rastro de los músicos después de que salieron del gimnasio para el Estado de México. Iniciaron una exhaustiva búsqueda que rápidamente fue difundida por distintos medios de comunicación. Finalmente, este lunes se confirmó que dos cuerpos hallados el pasado 17 de septiembre, un día después de su desaparición, correspondían a Sánchez y a Herrera.

Fueron encontrados, de acuerdo con medios locales, con un mensaje firmado por el grupo criminal La Familia Michoacana: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”. Debido a las múltiples incógnitas que hay, la Fiscalía de la Ciudad de México y la CBP anunciaron una búsqueda exhaustiva "a fin de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas".



Las pistas tras el supuesto último chat de Regio Clown

El periodista Carlos Jiménez, del medio mexicano Telediario, reveló varios pantallazos de lo que serían los últimos mensajes de Herrera con su pareja, al parecer, luego de salir del gimnasio. En el chat, presuntamente le dijo que iba con "Mariano" y alguien conocido como el "comandante" a una comida en un restaurante. Su pareja le habría respondido que por favor le mandara la ubicación y que iba a estar pendiente.

"Me cuidaré mucho", indicó Regio Clown, según los pantallazos compartidos por el medio, y añadió: "No confío en nadie". Sin embargo, en el mensaje habría reiterado que "hay que hacer negocios". Luego le mandó el contacto de "mariano escolta", quien sería el "trabajador del comandante". Su pareja, se lee en el chat, le recomendó no ir a "casas", a lo que él respondió: "Solo lugares públicos".

Estos detalles no han sido confirmados por las autoridades mexicanas, las cuales, ante el pedido del presidente Gustavo Petro, quien escribió en X que "asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos", indicaron que "la Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá abierto el diálogo y la colaboración con la cancillería de Colombia como lo ha hecho hasta el momento".



El vínculo de B King con alias Fritanga

Bayron Sánchez era pariente de un exlider del Clan del Golfo conocido como alias Fritanga. Y es que, tal como lo dio a conocer el cantante en algunas entrevistas, el delincuentes, que habría estado relacionado con grupos delincuenciales en el pasado, era tío político del artista asesinado. "Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací", dijo, en conversación para el programa 'Lo Sé Todo'.

El sujeto, además, reconoció que estuvo presente en la fiesta en la que fue capturado el exnarcotraficante, e incluso tildó este procedimiento de indebido por cómo se presentó. “Tenía 18 años cuando lo capturaron. Para mí fue mal hecho porque había menores de edad y sacaron armas largas. Nos pasaron muchas cosas que no tenían que pasar, como extinción de dominio, cosas que no tenían que ver con lo que lo implicaban a él ni con nosotros. Trato de ser muy reservado, pero es algo que no voy a negar”, añadió. Sin embargo, a Sánchez no se le ha relacionado por el momento en ningún negocio criminal.

