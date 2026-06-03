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Noticias Caracol  / MUNDO  / Marco Rubio dice que Estados Unidos garantizará que haya "una elección libre y justa en Colombia"

Marco Rubio dice que Estados Unidos garantizará que haya "una elección libre y justa en Colombia"

Las declaraciones de Rubio se producen un día después de que Donald Trump entró de lleno en la campaña al anunciar su respaldo a Abelardo de la Espriella.

Por: EFE
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Marco Rubio
Marco Rubio
AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país trabajará para garantizar que haya una "elección libre y justa" en la segunda vuelta presidencial de Colombia, que enfrentará a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Rubio respondió a una pregunta durante una audiencia en la Cámara de Representantes, después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció supuestas irregularidades en el conteo de la primera vuelta del pasado domingo, en la que se impuso De la Espriella.

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"Vamos a ser muy contundentes en garantizar que haya una elección justa y libre en Colombia y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que así sea", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

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El secretario de Estado respondió así a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien preguntó si la Administración de Donald Trump incluirá en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, a quienes incurran en fraude electoral en Colombia.

Las declaraciones de Rubio se producen un día después de que Trump entró de lleno en la campaña colombiana al anunciar su respaldo a De la Espriella, a quien calificó de "inteligente, fuerte y decidido". De la Espriella, que obtuvo el 44 % de los votos en la primera vuelta, competirá en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio, contra Cepeda -considerado el candidato del proyecto político de Petro-, quien obtuvo el 41 % de los sufragios.

Petro criticó posteriormente a Trump por expresar su "respaldo completo y total" a De la Espriella para las elecciones del próximo 21 de junio y pidió a los ciudadanos "votar en plena libertad". De igual forma, el mandatario colombiano desde hace meses cuestiona la transparencia del sistema electoral de su país y afirmó el domingo que no aceptaba los datos divulgados por la Registraduría Nacional, la entidad organizadora de los comicios.

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Cepeda afirmó este miércoles que el apoyo que el mandatario estadounidense tiene un "tinte injerencista". "El apoyo abierto, y yo diría con tinte injerencista, que hace el presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella (...) es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo y la nación colombiana", expresó Cepeda a periodistas en Bogotá.

EFE

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