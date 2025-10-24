Régimen de Venezuela despliega ejercicios militares en sus costas por 72 horas

Nicolás Maduro anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto a los milicianos y a los cuerpos policiales, se desplegó en las costas del país desde la madrugada del jueves 23 de octubre para unos ejercicios militares que durarán 72 horas y tienen lugar en medio de la movilización naval estadounidense en el mar Caribe.

"Este ejercicio se va a mantener por 72 horas, porque ahora hay que fijar todos los puntos", señaló el chavista en un acto de juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro sostuvo que a la medianoche del jueves llamó a "quienes tenía que llamar" y dio la orden de activar todos los equipos militares "de inmediato" para la defensa de los "puntos de acción" en toda la costa de Venezuela, desde el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) hasta el estado Sucre (noreste, cercano a Trinidad y Tobago).



Explicó que se desplegó la fuerza militar, miliciana y policial, así como un equipo de "primer nivel" antiaéreo y de defensa costera en "73 puntos centrales del país".

"Eso se hizo desde las 3:00 de la mañana, ya a las 9:00 de la mañana me dieron el reporte, cubierto el 100% de todas las costas del país en tiempo real, con todo el equipamiento y el arma pesada para defender todas las costas de Venezuela si fuera necesario", añadió el líder del régimen de Venezuela.



El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró por su parte que la FANB mantiene un despliegue en las costas del país suramericano para, aseguró, alcanzar el "punto óptimo" de articulación, coordinación y preparación de todo el Estado ante el despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, que Caracas califica de "amenaza".

"Estamos haciendo operaciones de reconocimiento de rutas terrestres, de vigilancia aérea, operaciones de exploración y radioeléctricas también, levantamiento de drones, operaciones anfibias en algunas partes de las costas venezolanas y saturación y profilaxis también policial en algunas partes de las zonas costeras del país", explicó el ministro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



Los ejercicios militares de Estados Unidos y Trinidad y Tobago

Ambos los anunciaron y dijeron que serán frente a las costas de Venezuela. El buque de guerra USS Gravely "llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago", indicó el ministerio de Exteriores del país insular en un comunicado. (Lea también: Venezuela tiene "más de 5.000" misiles en puestos clave para defensa antiaérea, advierte Maduro)

El buque partirá el 30 de octubre. "La presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe", añadió el comunicado.

Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas.

La movilización militar estadounidense ha dejado más de 40 muertos en diez bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. La más reciente fue informada este viernes 24 de octubre.

Horas antes, datos del sitio web de seguimiento del tráfico aéreo Flightradar24 mostraron un bombardero B-1B acerándose a la costa venezolana, antes de virar hacia el norte.

En declaraciones a la prensa, Donald Trump negó el envío de estas aeronaves a Venezuela, aunque no escondió su descontento con las autoridades del país, a quienes acusa de vínculos con el narcotráfico. "Han vaciado sus prisiones en nuestro país", afirmó.

"No vamos a pedir necesariamente una declaración de guerra" al Congreso, a quien corresponde constitucionalmente esta competencia, "simplemente vamos a matar a gente que viene a nuestro país", precisó Trump.

Venezuela ha denunciado al nuevo gobierno trinitense de servir a los intereses de Washington.

La primera ministra, Kamla Persad Bissessar, ha expresado su apoyo a Trump y a sus operaciones en el Caribe.

En los bombardeos estadounidenses murieron presuntamente dos trinitenses, aunque las autoridades no lo confirmaron aún. Tampoco ha desmentido las denuncias de familiares.

Expertos han cuestionado la legalidad de estos ataques contra sospechosos que no han sido interceptados ni interrogados.

Tanto Venezuela como Colombia, también enfrentada a Washington por esta cuestión, han tachado los ataques de "ejecuciones extrajudiciales".

Trump acusa a Maduro de encabezar una supuesta banda del narcotráfico, lo que el venezolano niega.

Por otro lado, el estadounidense admitió que autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. "Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará", dijo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

Entretanto, Maduro lanzó un pedido de paz en un "inglés tarzaneado", una forma para referirse a su manejo limitado del idioma. "Peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!", señaló.

