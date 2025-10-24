En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Régimen de Venezuela despliega ejercicios militares en sus costas por 72 horas

Régimen de Venezuela despliega ejercicios militares en sus costas por 72 horas

Maduro dijo que dio la orden de activar todos los equipos militares "de inmediato" para la defensa de los "puntos de acción". Estados Unidos, por su parte, anunció ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago frente a las costas venezolanas.

Por: EFE
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Régimen de Venezuela despliega ejercicios militares en sus costas por 72 horas
Instagram de Vladimir Padrino y Nicolás Maduro

Publicidad

Publicidad

Publicidad