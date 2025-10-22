Maduro pidió crear aplicación para que ciudadanía reporte "todo lo que ve, todo lo que oye"

Nicolás Maduro pidió crear una aplicación en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que la ciudadanía de Venezuela pueda reportar, las 24 horas del día, "todo lo que ve, todo lo que oye". (Lea también: Venezuela dice que neutralizó tres aeronaves vinculadas al narcotráfico en zonas cerca de Colombia)

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder del régimen chavista indicó que esta aplicación se debe desarrollar dentro del sistema VenApp, una red social creada en 2022 con el objetivo de recibir denuncias sobre problemas cotidianos dentro de las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

"En respuesta a su uso para delatar y perseguir a ciudadanos, las tiendas de Google (Play Store) y de Apple (App Store) retiraron la aplicación. VenApp actualmente se utiliza principalmente por su sitio web y se desconoce si el Gobierno intentará publicar una app nueva", señaló la ONG VEsinFiltro.



Maduro dijo que, además de la FANB, deben participar en la creación de esta aplicación las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral. "Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales miliciana, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas", añadió.

Amnistía Internacional denunció en agosto de 2024 que Maduro alentó entonces a denunciar a través de la aplicación VenApp a "los manifestantes que cuestionan su reelección".



"Al parecer, tras anunciarse la reelección de Maduro, se ha reacondicionado con una funcionalidad adicional que permite a quienes la utilizan denunciar a manifestantes", indicó la organización en un informe publicado ese año.

La nueva propuesta del chavista se da en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, cerca de las aguas del país, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, mientras Caracas asegura que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" y "apropiarse" de los recursos del país, como el petróleo. (Lea también: Maduro dice que "si tocan a Venezuela, tocan a Colombia, somos una sola patria")



“Riesgo para la privacidad, la libertad de expresión”

La ONG de Venezuela VEsinFiltro consideró como un "nuevo mecanismo de vigilancia" la aplicación que Maduro pidió crear.

En un comunicado, difundido este miércoles 22 de octubre, la ONG manifestó su preocupación sobre las "sostenidas intenciones de la Administración de Nicolás Maduro de promover la delación como fórmula de persecución, censura y control social".

"Esta iniciativa representa un grave riesgo para la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de las personas, al promover un sistema de vigilancia social y la militarización del control ciudadano", advirtió la ONG, que indicó que "no es la primera vez que el Gobierno usa apps bajo su control con fines de vigilancia y represión".

En este sentido, mencionó que, tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, Maduro anunció una nueva función en la aplicación gubernamental VenApp para "denunciar a quienes protestaron contra los resultados anunciados" que dieron como ganador al líder chavista, lo que generó manifestaciones masivas luego de que la mayor coalición opositora denunciara fraude electoral.

A juicio de VEsinFiltro, una aplicación "controlada por estructuras militares o milicianas no puede considerarse una herramienta de participación, sino un instrumento de vigilancia".

