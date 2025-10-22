En vivo
Maduro pidió crear aplicación para que ciudadanía reporte "todo lo que ve, todo lo que oye"

Para la ONG VEsinFiltro, la propuesta representa “un grave riesgo para la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de las personas, al promover un sistema de vigilancia social y la militarización del control ciudadano”.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
