Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Marco Rubio habló de lo que viene para Maduro tras su captura y ataques de EE. UU. en Venezuela

Marco Rubio habló de lo que viene para Maduro tras su captura y ataques de EE. UU. en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en la madrugada de este sábado que Washington capturó y sacó de Venezuela a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El chavismo confirmó esa información.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Marco Rubio afirma que a Maduro y su régimen “tenemos que enfrentarlos con algo más que recompensas”
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano -
AFP

