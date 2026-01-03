Marco Rubio habló de lo que viene para Maduro tras su captura y ataques de EE. UU. en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", indicó en X el senador Lee sobre su conversación con Rubio.

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.



Lee aseguró que Rubio le dijo en su llamada que "no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".



El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en la madrugada de este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país". "La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en el que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Publicidad

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que se desconoce el paradero de Maduro y de Flores después de que Trump, confirmó el operativo. En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores. La también titular de Hidrocarburos informó de la muerte de militares y civiles que se encontraban "en los distintas puntos de los ataques", que, según el Gobierno venezolano, fueron en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

En marzo de 2020, Nicolás Maduro fue acusado en Estados Unidos de "narcoterrorismo" y Washington ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que permitiera su detención. Esta recompensa se elevó a 25 millones a principios de 2025, tras la toma de posesión del presidente venezolano para un tercer mandato, y luego a 50 millones en agosto, antes de que Estados Unidos desplegara un importante dispositivo militar en el mar Caribe y lanzara ataques contra presuntos narcotraficantes.

Publicidad

Washington acusa a Maduro de dirigir el "Cartel de los Soles", cuya existencia aún no ha sido demostrada según numerosos expertos. Maduro lo niega y acusa a Washington de querer apoderarse del petróleo del país.

EFE