Primer mensaje de Estados Unidos por muerte de Miguel Uribe: Marco Rubio exigió "justicia"

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se pronunció este lunes 11 de agosto por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en horas de la madrugada. El mensaje del político norteamericano llega minutos después de la confirmación del fallecimiento del congresista del partido Centro Democrático por sus familiares y allegados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(En contexto: Murió Miguel Uribe Turbay tras el atentado del cual fue víctima en Bogotá).

Conforme con el parte médico de su deceso, emitido en vivo por la Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico donde estuvo hospitalizado durante más de dos meses desde el pasado 7 de junio cuando Uribe Turbay fue víctima de un atentado en el occidente de Bogotá mientras realizaba un mitin político de cara a las elecciones presidenciales del 2026, la hora de su muerte se registró sobre la 1:56 a. m.

Publicidad

La más reciente actualización llega horas más tarde de las últimas alertas del hospital en el que se informaba que el estado clínico del congresista se "revirtió" a "crítico" tras una hemorragia en su sistema nervioso central el pasado sábado 9 de agosto. Entre las primeras reacciones por su fallecimiento, se destacó la del expresidente Álvaro Uribe, líder del partido con el que militaba el congresista, quien informó la noticia sobre las 4:53 a. m. “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, escribió en sus redes sociales.

(Conozca: Sentido mensaje de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay: "Fue la voluntad de Dios").

Publicidad

Tras este mensaje, llegaron los textos de María Claudia Tarazona, esposa del político, y María Carolina Hoyos, su hermana. En sus redes sociales compartieron fotografías junto al senador y se confirmó el deceso. Así lo hizo Tarazona, quien escribió en su cuenta oficial de Instagram: "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro".

La mujer agregó en su sentido mensaje: "Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".



Marco Rubio habló tras muerte de Miguel Uribe: "Estados Unidos se solidariza"

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, habló sobre el fallecimiento del precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe y exigió justicia. En una corta publicación en su cuenta de X, el secretario de Estado redactó: "Con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe".

(Siga leyendo: El mensaje de María Claudia Tarazona tras muerte de Miguel Uribe: "Siempre serás el amor de mi vida").

En el mensaje publicado, Rubio emitió condolencias por el fallecimiento y señaló que Estados Unidos se solidariza con la familia del dirigente "y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables".

Publicidad

*Noticia desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.