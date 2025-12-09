En vivo
MUNDO  / ¿María Corina Machado podrá viajar hacia Oslo para recibir Premio Nobel de Paz? Esto dijo su hermana

¿María Corina Machado podrá viajar hacia Oslo para recibir Premio Nobel de Paz? Esto dijo su hermana

La hermana menor de la reciente ganadora del Nobel de Paz habló con Noticias Caracol y dio recientes detalles sobre lo que esperan a poco de la ceremonia en la que Machado recibirá este importante reconocimiento.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 9 de dic, 2025
Premio Nobel de María Corina Maxhado. -
María Corina Machado recibirá el Nobel de paz el próximo 10 de diciembre. -
Foto: fotocomposición propia con insumos de AFP

