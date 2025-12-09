¿María Corina Machado podrá viajar hacia Oslo para recibir Premio Nobel de Paz? Esto dijo su hermana

A pocas horas del inicio de la ceremonia en la que la opositora venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz, se mantiene la expectativa con respecto a su llegada desde Venezuela. Existen múltiples dudas sobre la posibilidad de que la mujer pueda aterrizar en Oslo en medio de la tensión que se vive en Venezuela, su país natal, donde presuntamente se encuentra viviendo en clandestinidad desde hace aproximadamente un año.

En medio de la espera, familiares, presidentes de varias partes del mundo y seguidores de la lideresa opositora se encuentran expectantes respecto a una eventual llegada de la mujer, quien podría estar aterrizando en estas tierras durante las próximas horas. La hermana menor de Machado, Clara Machado, habló con Noticias Caracol y dio nuevas pistas sobre una eventual llegada de la venezolana.

Cuando le preguntaron si era posible que Machado pudiera llegar a Oslo en las próximas horas, su pariente dijo lo siguiente: "Tenemos la fe de que así será. Pero nadie sabe en este momento con certeza. (...) Dentro de todo, lo importante es que nosotros como familia, todas las personas que están acá, jefes de Estado que han venido a apoyarla y todo el país que está pendiente de ella, tenemos una fe renovada en una libertad que vamos a alcanzar muy pronto. Creo que eso es más importante".



Aunque por el momento se desconocen detalles sobre la eventual llegada de la opositora a Oslo, la expectativa se mantiene. Pese a esto, recientemente se anunció la cancelación de la rueda de prensa de Machado, previa a la ceremonia, dando a conocer una posible reprogramación en las próximas horas.



Así se enteraron los familiares de María Corina Machado de que había ganado el Nobel de la Paz

Los parientes de Machado recuerdan con mucho cariño el momento exacto en el que se enteraron de que su pariente, la líder opositora venezolana, había sido seleccionada para recibir este importante galardón. Su madre, en una reciente entrevista desde Oslo, dijo lo siguiente: "Nunca me lo hubiera imaginado. Escuché, oí que a ella la habían propuesto y pensé: 'Caramba, qué maravilla sería, pero es tan difícil'. Sin embargo, pocos días antes, conversando con mis otras hijas, les pregunté '¿qué les pasaría si a María Corina le dan el Nobel?'. Entonces, cuando ocurrió, una de mis hijas fue a donde yo estaba alojada; a las siete de la mañana me despertó, y dije: '¡La única vez que me han despertado a las 7 de la mañana que no me pongo brava!'", recuerda entre risas.

Clara Machado, su hermana menor, que también la espera en Oslo, dio a conocer a este medio de comunicación que, en medio de la incertidumbre, espera volver a ver a su hermana en estos días, tras casi año y medio sin haberse reunido con ella. "Con mucha esperanza, mucha fe. A la expectativa, pero con fe de que su deseo de estar acá se va a lograr. No veo a mi hermana desde mayo de 2024, casi año y medio. Sueño con abrazarla, con tocarla y con verla vivir la vida", dijo.

Aunque Clara Machado dice que ha podido comunicarse con su hermana gracias a los medios tecnológicos, guarda la esperanza de poder verla físicamente en los próximos días. Como parte de su familia, ha acompañado a la lideresa en sus momentos más críticos, como cuando estuvo a poco de ser llevada a la cárcel, pero también fue testigo del enorme crecimiento y popularidad que ha adquirido durante sus últimos años. "La tecnología, afortunadamente, nos ha permitido seguir en contacto, pero no hay como tener a tus seres queridos en frente, verlos tocar carne y hueso y vivir juntos, compartir los momentos de la vida como hermana y verla también en vivo, como venezolana, cumpliendo sus sueños. (...)Vamos a estar detrás de ella y apoyándola hasta el final".

