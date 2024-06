Mujer demandó a una empresa que le pagó salario durante 20 años y nunca trabajó

Laurence Van Wassenhove es una mujer francesa que padece de hemiplejia parcial y epilepsia. Fue contratada por France Telecom en 1993, una empresa que más tarde fue adquirida por Orange. A pesar de su discapacidad, fue asignada a un puesto adecuado a sus necesidades médicas. Sin embargo, en 2002 solicitó un traslado que resultó ser problemático.

De acuerdo con el medio digital Local12, el nuevo lugar de trabajo de la mujer no tenía las adaptaciones necesarias para su condición y, en 2003, un médico laboral confirmó que el puesto no era adecuado. A pesar de esto, la empresa no realizó los ajustes requeridos, dejándola sin funciones, sin reuniones y sin correo electrónico profesional, aunque continuaba recibiendo su salario.

"Soy una trabajadora discapacitada, no una persona enferma", afirmó Van Wassenhove.

Ella sostiene que Orange intentó forzarla a renunciar aislándola y negándole una integración profesional y social adecuada.

Publicidad

En 2015, Orange designó un mediador para resolver la situación, pero no hubo cambios significativos. La empresa argumentó que siempre le pagó y proporcionó ayudas no reembolsables para satisfacer sus necesidades. No obstante, Van Wassenhove y su abogado, David Nabet-Martin, señalaron que esto no compensa el aislamiento y la falta de integración laboral.

"Estar en casa, cobrar y no trabajar no es un privilegio. Es muy duro de soportar", comentó la mujer.

Publicidad

Además, su abogado añadió que "para una persona con discapacidad el trabajo significa tener un lugar en la sociedad, reconocimiento y vínculos sociales". Por su parte, la empresa Orange aseguró haber hecho todo lo posible para garantizar condiciones adecuadas para ella y que cualquier plan de regreso al trabajo se vio obstaculizado por sus constantes bajas por enfermedad.

A pesar de los esfuerzos de mediación, la situación persiste, llevando a Van Wassenhove a buscar justicia a través de los tribunales.