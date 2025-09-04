Mujer desapareció en Grecia y la encontraron sin vida en una isla con graves heridas

Después de un mes de búsqueda, el esposo de Michele Bourda recibió la noticia más desgarradora: la mujer fue hallada sin vida. La mujer y su pareja se encontraban de vacaciones en Grecia cuando ella desapareció sin dejar rastro el 1 de agosto. Finalmente, el cuerpo de la mujer de 59 años fue hallada sin vida por las autoridades un mes más tarde.

Chris Bourda, de 66 años, y su esposa Michele, de 59, pensaban pasar las mejores vacaciones este 2025, cuando partieron desde Londres rumbo a visitar los mejores destinos de Grecia. Pero el 1 de agosto, cuando disfrutaban de un gran momento en la playa de Ofrynio, de un momento a otro Chris perdió de vista a la mujer. Ahí empezaron unas de las semanas más angustiantes de su vida.



¿Cómo desapareció la mujer?

El esposo de la mujer detalló a las autoridades ese día que se encontraban tumbados en la playa, disfrutando del lugar. En medio de sus vacaciones, él se tomó una siesta, pero cuando despertó a su lado solo estaban las pertenencias de Michele, pero no había rastro de ella.

"Parecía muy feliz ese día. Fuimos a nadar un rato porque hacía viento y había algunas olas. Luego pidió unas crepas y dijo que podíamos dormir bien después. Por desgracia, me quedé dormido primero y cuando desperté, ella no estaba allí", detalló el sujeto al Daily Mail.



Tras realizar una rápida búsqueda por su cuenta en la playa, Chris decidió alertar a las autoridades porque temía que algo grave le había pasado a su esposa. Su gran sospecha es que, tal vez, Michele había entrado sola al mar y se había ido muy lejos. Temía que se hubiera ahogado. Sin embargo, las autoridades decían que no había indicios de que alguna persona hubiera sufrido una emergencia en el agua, por lo que le dijeron que probablemente ella se había ido con alguien más.

"Dijeron que no había señales de que se hubiera ahogado, que no había ningún cuerpo. Pero yo sabía que no era así. No se habría ido sin su dinero, sus gafas ni sus medicamentos", agregó. Después de varias horas de su llamado, las autoridades portuarias iniciaron unas búsquedas que no dieron resultado y, desde ese momento, las vacaciones que iban a durar dos semanas se convirtieron en una verdadera tragedia.

Tras un mes sin tener idea del paradero de su esposa, Chris reportó al medio británico que recibió la llamada de las autoridades. "Han encontrado su cuerpo. Lamentablemente, ya me lo esperaba. El problema es que la policía del puerto no comenzó su búsqueda hasta tarde en la noche y no sé qué efecto tuvo eso". El esposo recordó que las autoridades tardaron tres horas redactando el informe de su denuncia y solo después de eso iniciaron la búsqueda.

Para Chris, las autoridades debieron reaccionar más rápido, teniendo en cuenta la edad de su esposa y que él les detalló que ella estaba enfrentando problemas de salud mental. Detalló que durante los últimos años Michele había enfrentado fuertes episodios de depresión y ansiedad y que, en una ocasión en Londres, la mujer había desaparecido tras ser despedida y caer en un episodio depresivo. Gracias a la acción de las autoridades, fue hallada esa misma noche.

Desde entonces, la vida de Michele parecía una montaña rusa. "Tenía problemas psicológicos. Se lo dije desde el principio y no lograron encontrarla", detalló el hombre que reconoció no estar seguro si su esposa entró al mar con la intención de acabar con su vida.



¿Dónde fue encontrado el cuerpo?

El cuerpo de Michele fue hallado por la policía en una pequeña isla privada llamada Fidonisi, a unos 40 kilómetros de la costa donde fue vista por última vez. Aunque todavía se está a la espera de la autopsia para comprobar su identidad y la causa de su muerte, las autoridades avisaron a Chris porque el cuerpo hallado tenía el mismo traje de baño que su esposa en las fotos que le tomó antes de que desapareciera.

Chris detalló que, desafortunadamente, luego de un mes a la deriva, el cuerpo de su esposa fue encontrado sin cabeza, semidesnudo y parcialmente comido por peces, pero que las autoridades le indicaron que están 99% seguros de que es ella.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL