En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Munición para asesinar a Charlie Kirk en EE. UU. llevaba los mensajes "Hey, fascista" y "Bella Ciao"

Munición para asesinar a Charlie Kirk en EE. UU. llevaba los mensajes "Hey, fascista" y "Bella Ciao"

Los casquillos de la munición presuntamente utilizada por Taylor Robinson, cuya identidad se reveló este viernes luego de su captura, para asesinar al activista contenían los mensajes grabados.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 12, 2025 09:54 a. m.
Comparta en:
El acusado de asesinar a Charlie Kirk identificado como Tyler Robinson, de 22 años.
El acusado de asesinar a Charlie Kirk identificado como Tyler Robinson, de 22 años.
Archivo particular

Publicidad

Publicidad

Publicidad