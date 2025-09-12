Revelan identidad del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk: esto se sabe de él

El activista político conservador Charlie Kirk fue asesinado durante un evento público el pasado 10 de septiembre. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) continúa la investigación del asesinato que ocurrió en la Universidad Utah Valley. El jueves se difundieron imágenes de seguridad en las que se ve a un hombre vestido de negro descendiendo del techo y pocas horas después el presidente Donald Trump confirmó que el sospechoso estaba bajo custodia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador" de Utah, dijo Trump en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

Lea: Revelan detalles del rifle presuntamente usado en el asesinato del activista Charlie Kirk en EE. UU.



¿Qué se sabe del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk?

Se confirmó que el sospechoso detenido en relación con el asesinato de Kirk es un joven de 22 años de Utah, identificado como Tyler Robinson, de acuerdo con información de un agente del gobierno estadounidense compartida a The Associated Press.



Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

Publicidad

"Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: 'Tenemos que ir' (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí", indicó el presidente Trump, explicando que el sospechoso fue entregado a las autoridades por su propio padre.

Según medios locales, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah). El detenido fue puesto en custodia de la policía local sobre las 11 de la noche del jueves, según informaron fuentes federales al The New York Times. El FBI y varias agencias gubernamentales desplegaron una amplia búsqueda del sospechoso casi inmediatamente después del disparo que acabó con la vida de Kirk, estrecho aliado de Trump.

Publicidad

En la confusión de las primeras horas tras el ataque, las autoridades detuvieron a dos personas a las que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenían nada que ver con el asesinato. Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato. Asimismo, los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre 30, normalmente utilizado para la caza.



El video del sospechoso de disparar a Charlie Kirk

El FBI, junto a las autoridades locales de Utah, había exhibido un video del sospechoso de haber disparado a Charlie Kirk. El video de seguridad, de una cámara del estacionamiento de la universidad, muestra a un sujeto vestido de negro que desciende del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña.

Las imágenes fueron exhibidas por el comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason, junto al director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox, durante una conferencia de prensa que duró 10 minutos. Los investigadores han realizado casi 200 entrevistas mientras trabajan para llegar "al fondo del asesinato de Charlie Kirk", dijo el gobernador Cox, quien también señaló que se preparan para pedir la pena de muerte para el responsable cuando sea detenido.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE