Noticias Caracol  / MUNDO  / "Murió de un corazón roto": hombre perdió la vida durante el funeral de su hijo

"Murió de un corazón roto": hombre perdió la vida durante el funeral de su hijo

Un funeral en Middlesbrough, en el Reino Unido, se convirtió en una doble tragedia cuando Norman White, de 61 años, colapsó y murió mientras se despedía de su hijo, David Beilicki.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 10, 2025 11:57 a. m.
Hombre murió en el funeral de su hijo
Chantelle, hija de Norman, expresó su profunda convicción de que su padre murió de "un corazón roto".
