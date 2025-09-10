"Murió de un corazón roto": hombre perdió la vida durante el funeral de su hijo

La comunidad de Middlesbrough, en el Reino Unido, ha sido testigo de un duro suceso. Lo que debía ser una despedida para David Beilicki, de 41 años, se transformó en una doble tragedia cuando su padre, Norman White, de 61 años, murió repentinamente durante el mismo funeral. Este hecho, ocurrido el pasado 21 de agosto pero dado a conocer a los medios recientemente, ha tenido a la familia Beilicki en luto.

Norman White se encontraba en la capilla St Bede’s del crematorio de Teesside. En un momento de inmensa carga emocional, justo cuando el ataúd de David era introducido a la cámara de cremación, Norman se desplomó. Su hija, Chantelle Beilicki, relató que notó la ausencia de su padre y, al indagar, fue informada de su colapso. El personal de Rose Funerals actuó de inmediato, evacuó la capilla y pidió asistencia médica. Norman fue trasladado en ambulancia al hospital, acompañado por Chantelle. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la vida, y la noticia de su fallecimiento llegó poco después.

La familia ha descartado que Norman tuviera un historial de problemas cardíacos, añadiendo un matiz aún más trágico al suceso. Chantelle, quien describió la secuencia como algo "que solo se podría imaginar en una película" y "no se puede escribir", expresó su profunda convicción de que su padre murió de "un corazón roto". Cree que el impacto de ver a su familia reunida en circunstancias tan dolorosas fue una carga emocional insostenible.

¿De qué murió David?

La muerte de David Beilicki ya representaba un duro golpe para sus seres queridos. David había sido encontrado sin vida en el sofá de un familiar, tras una prolongada batalla contra las adicciones. La causa exacta de su fallecimiento sigue bajo investigación por las autoridades británicas. Este doble luto ha dejado a la familia Beilicki en un estado de profunda tristeza y desconcierto, con Chantelle confesando haber permanecido en shock por más de una semana. El apoyo del personal de Rose Funerals fue fundamental, y recibió el reconocimiento público de Chantelle por su paciencia y comprensión durante todo el evento traumático.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL