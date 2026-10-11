Nicolás Maduro reaparece en redes sociales desde su prisión: "La injusticia será vencida"

Luego de nueve meses tras la captura de Nicolás Maduro (quien permanece detenido bajo la custodia de las autoridades de Estados Unidos en Nueva York), el exmandatario venezolano volvió a pronunciarse a través de su cuenta oficial en la red social X este 11 de octubre.

Con un tono cargado de misticismo político y apelación religiosa, el líder chavista escribió: "Avanza el mes de octubre, siempre lleno de la fuerza de la historia que escribimos desde nuestra verdad irrefutable y desde la palabra irresistible". A renglón seguido, profundizó en su proclama de resistencia: "Hoy más que nunca estamos poseídos por la certeza de que la mentira y la injusticia serán encendidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios, que nos ama cada vez con más intensidad".

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Además, unido a un hilo de su publicación, envió un mensaje junto a su esposa expresando lo siguiente: "Cilia y yo agradecemos las enormes muestras de amor y acompañamiento que hemos recibido durante los días que transcurren."



Avanza el mes de octubre, siempre lleno de la fuerza de la historia que escribimos desde nuestra verdad irrefutable y desde la palabra irresistible. pic.twitter.com/nd6rtn4lFK — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 11, 2026

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De la Operación 'Resolución Absoluta' a la celda en Brooklyn

Para entender sus palabras hay que dimensionar el contexto de su situación actual. La madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas especiales Delta de Estados Unidos ejecutaron la Operación Resolución Absoluta, una incursión militar que incluyó el despliegue de más de 150 aeronaves y ataques tácticos en Caracas para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, cuando intentaban resguardarse en un búnker. Tras ser extraídos del país y realizar una escala técnica en Guantánamo, ambos fueron trasladados a Nueva York.

Desde aquella sorpresiva jornada han transcurrido 280 días. Hoy, el depuesto mandatario permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Las extensas alocuciones televisivas en cadena nacional han dado paso a intervenciones esporádicas ante los tribunales o a mensajes breves en plataformas digitales con los que busca mantener presencia política. "Sigamos en oración y acción, en las calles, las paredes y los hogares. ¡Vaya nuestro abrazo y bendiciones para todas y todos! ¡Gracias infinitas!", dijo en su red social.



Un frente judicial que se complica en los tribunales de Manhattan

La alusión de Maduro a la "mentira" y la "injusticia" se produce en un momento en que el panorama legal ante la justicia estadounidense se ha tornado severo. El expediente radicado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo del juez Alvin Hellerstein, ha sumado nuevos cargos de gravedad.

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Aunque en su comparecencia inicial Maduro se declaró no culpable y afirmó ante la prensa ser un "hombre de Dios e inocente", la Fiscalía norteamericana y el FBI presentaron recientemente una acusación formal que le imputa el delito de conspiración para cometer torturas.

El documento fiscal sostiene que lideró un esquema represivo caracterizado por aislamientos, violencia y malos tratos contra opositores. Con la fecha de inicio del juicio fijada para el 1 de junio de 2027, el exmandatario se enfrenta a un complejo horizonte judicial que podría derivar en una pena de cadena perpetua

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO