Sancionado por Canadá y afín al chavismo: ¿quién es Larry Devoe, nuevo fiscal general de Venezuela?

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, designó este jueves al abogado Larry Devoe, un funcionario afín al chavismo, como el nuevo fiscal general durante una sesión donde también aprobó una ley de minería favorable a la inversión extranjera y designó a Eglée González como la nueva defensora del pueblo.



El nombramiento de Devoe le sigue a una serie de cambios en cargos clave después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de fuerzas estadounidenses. En una transmisión de la AN, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, juramentó a Devoe, colaborador cercano del chavismo, y también a González, de quien subrayó previamente que "jamás ha militado en un partido político" y consideró esto como una "gran oportunidad".



¿Quién es el nuevo fiscal general de Venezuela?

Devoe estuvo al frente del estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia que se encarga de coordinar y apoyar las políticas públicas en la materia. "Se desprende que el ciudadano Larry Devoe reúne impecablemente con todas las credenciales académicas, éticas, morales y ciudadanas para llevar la dirección y la conducción del Ministerio Público", dijo la diputada oficialista Carolina Carreño al proponer su designación. En 2019 el gobierno canadiense sancionó a Devoe y otros 42 personas consideradas "miembros del régimen de Maduro".

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Devoe ya había sido designado como fiscal encargado en reemplazo de Tarek William Saab el pasado 25 de febrero. "Juro seguir trabajando sin descanso para contribuir a alcanzar ese sistema de justicia penal que esté a la altura de nuestro pueblo, este sistema de justicia penal que deje atrás la criminalización de la pobreza", indicó Devoe luego de jurar ante el Parlamento.

El diputado opositor Henrique Capriles, dos veces candidato a la presidencia, expresó su desacuerdo por la designación del fiscal. "Si nosotros queremos que este país cambie esta es una oportunidad de poner en las instituciones a personas que no tengan militancia política, que sean independientes y que esas instituciones le sirvan al país", dijo.



Por su parte, el diputado Henri Falcón rechazó la designación de ambos funcionarios en nombre de su bancada opositora, Libertad, al considerar que no respaldará la designación de un fiscal ni de un defensor que no reúna las condiciones de "idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática". "Sabemos que las instituciones han sido habilitadas como trincheras ideológicas de una parcialidad política en Venezuela", subrayó Falcón.



En marzo, un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la "ausencia de reglas claras y públicas" sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo. En un comunicado, reclamaron entonces que el pasado 25 de febrero se conformara un Comité de Evaluación de Postulaciones del Parlamento integrado "únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de diversos sectores de la sociedad conforme lo requieren la Constitución y la ley".

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El proceso para designar a un nuevo fiscal y defensor se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran de estos cargos. Sus renuncias se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.

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*Con información de EFE y AFP