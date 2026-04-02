Panamá expulsa a un hombre colombiano por presunto vínculo a la banda criminal Tren de Aragua

Las autoridades panameñas expulsaron este jueves a un colombiano supuestamente ligado a la banda transnacional Tren de Aragua por "representar un riesgo para la seguridad pública". El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó en un comunicado que expulsó a "un ciudadano de nacionalidad colombiana que mantenía diversos antecedentes penales" porque, además de su presunta vinculación a la banda, entró ilegalmente a Estados Unidos.



Las autoridades panameñas no dieron más detalles de dónde, cómo y cuándo fue captado, pero insistieron en el comunicado que las "acciones forman parte de las estrategias institucionales orientadas a fortalecer el control migratorio y garantizar el orden y la seguridad dentro del territorio nacional".

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Todo ello en marco del 'Plan firmeza', una estrategia de seguridad pública de la Administración de José Raúl Mulino hasta 2029 enfocada en combatir el crimen organizado, narcotráfico y la delincuencia común a través de la profesionalización de los estamentos de seguridad, el control migratorio y una serie de políticas "preventivas".

En septiembre pasado, las autoridades panameñas detuvieron a un migrante venezolano, también presunto miembro del Tren de Aragua, la banda transnacional con origen en Venezuela, cuando intentaba regresar de manera voluntaria a su país de origen.



Hasta 2024, la peligrosa selva del Darién era una ruta atravesada a diario por centenares de migrantes intentando llegar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Ahora, los migrantes buscar retornar al sur, acumulándose en las comunidades caribeñas de Panamá mientras esperan los barcos que los crucen hasta el punto más cercano de la frontera con Colombia.



EFE