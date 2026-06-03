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Trump firma orden para retirar garantías laborales a 8.000 funcionarios federales

Los puestos que están en riesgo ahora son directores de programas federales, abogados de agencias o asesores técnicos cuyos contratos suelen oscilar en los 200.000 dólares anuales.

Por: EFE
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Donald Trump firma orden para retirar garantías laborales a 8.000 funcionarios federales
Trump firma orden para retirar garantías laborales a 8.000 funcionarios federales -
AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que elimina las protecciones laborales de cerca de 8.000 empleados federales que participan en la elaboración y aplicación de políticas públicas, una medida que facilitará su despido por parte de la Administración.

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La orden, firmada por Trump en el Despacho Oval, afecta a trabajadores de carrera que ocupan cargos de dirección, asesoran en la redacción de regulaciones, participan en decisiones sobre subvenciones federales o desempeñan otras funciones vinculadas al diseño de políticas gubernamentales.

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El Gobierno argumenta que la medida responde a los obstáculos que, a su juicio, enfrentó Trump durante su primer mandato por parte de funcionarios de carrera que se resistieron a determinadas decisiones de la Casa Blanca, especialmente en asuntos legales y regulatorios.

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Los puestos que están en riesgo ahora son directores de programas federales, abogados de agencias o asesores técnicos cuyos contratos suelen oscilar en los 200.000 dólares anuales. Los sindicatos que representan a empleados federales criticaron la orden y advirtieron de que podría abrir la puerta a despidos por motivos políticos.

Sus dirigentes sostienen que la medida debilita las garantías de independencia profesional de la función pública y erosiona los mecanismos de protección frente a decisiones arbitrarias. Hasta ahora, la mayoría de los trabajadores afectados por este cambio gozaban de protección frente a despidos discrecionales, una prerrogativa reservada tradicionalmente a los cargos políticos designados por el presidente. La Administración había llegado a estimar que hasta 50.000 empleados podrían verse alcanzados por esta política en el futuro.

EFE
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

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