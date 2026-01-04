¿Por qué Estados Unidos no está respaldando a Machado para tomar el control de Venezuela?

Uno de los momentos que llamó la atención durante la rueda de prensa en la que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informaba los detalles de la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela fue cuando lo interrogaron sobre el posible papel que jugaría María Corina Machado, líder de la oposición y Premio Nobel de Paz.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para Trump, "sería muy difícil" para Machado presidir la nación suramericana tras la captura de Maduro, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país". "Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", explicó Trump sobre Machado.

Respecto a lo esbozado por Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió este domingo a la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y a su movimiento democrático, dijo que la realidad de la situación es que la mayor parte de la oposición ha abandonado el país.



“La realidad inmediata es que, desafortunadamente y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, mencionó Rubio en el programa Meet the Press, de la cadena NBC.



Rubio habló sobre Delcy Rodríguez

En tanto, Rubio explicó que quienes quedan en el Gobierno de Nicolás Maduro, incluida la presidenta interina Delcy Rodríguez, serán “mucho más obedientes” que Maduro después de su captura.



“Entramos, lo capturamos. Fue arrestado, y ahora está en Nueva York. No hubo estadounidenses muertos, no se perdió equipo. Era necesario hacerlo, y se hizo. Y les aseguro que las personas que quedan ahora en Venezuela a cargo de la policía y todo lo demás, les aseguro que probablemente van a ser mucho más obedientes que Maduro, como resultado de esto”, manifestó.

Publicidad

Este mismo domingo, la Fuerza Armada de Venezuela reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tras el arresto de Nicolás Maduro. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, incluyó en un comunicado el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez a asumir el poder por 90 días. Padrino igualmente denunció que en el "cobarde secuestro" de Maduro murió "a sangre fría" parte del equipo de escoltas del mandatario.



¿Qué ha dicho María Corina Machado?

La líder opositora y premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llamó a los venezolanos a estar vigilantes hasta que se "concrete la transición" en Venezuela y aseguró que Edmundo González Urrutia "debe asumir de inmediato" el poder en el país, luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en medio de un ataque.

A través de un comunicado, compartido en su cuenta de X, Machado llamó a los venezolanos que están en su país a estar "listos para poner en marcha" algo que dijo anunciará "muy pronto" a través de sus canales oficiales, sin precisar detalles.

Publicidad

"Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", prometió la nobel de la Paz.

La opositora manifestó que Estados Unidos ha "cumplido su promesa de hacer valer la ley" ante la "negativa" de Maduro de "aceptar una salida negociada".

"Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones", subrayó.

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE y AFP