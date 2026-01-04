En vivo
MUNDO  / ¿Por qué Estados Unidos no está respaldando a Machado para tomar el control de Venezuela?

¿Por qué Estados Unidos no está respaldando a Machado para tomar el control de Venezuela?

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, explicó que la administración Trump elogia a Machado, pero recordó que la líder de la oposición no está en Venezuela en este momento.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 4 de ene, 2026
Marco Rubio, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump.
AFP

