MUNDO

Prohíben queso cremoso por ser un producto ilegal: "Representa un riesgo para la salud"

La autoridad sanitaria de Argentina, encargada de la vigilancia de alimentos, informó en una recienta alerta que prohibía la venta y consumo de un producto lácteo que no cumple con la normativa vigente.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 10, 2025 01:24 p. m.
Imagen de referencia de queso cremoso.
Pexels