En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Colombiano murió en Polonia, al parecer, a manos de un compatriota que vivía con él

Colombiano murió en Polonia, al parecer, a manos de un compatriota que vivía con él

Javier Gómez Castellón, oriundo de Cartagena, estaba próximo a regresar al país, según han informado medios regionales. Autoridades departamentales anunciaron que trabajan para repatriar el cuerpo.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
En Polonia, asesinan al colombiano Javier Gómez: un compatriota es sospechoso
AFP/Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad