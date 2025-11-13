Ataques a supuestas narcolanchas son legales, según Departamento de Justicia de EE. UU.

Los ataques que ha realizado Estados Unidos en el Caribe contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes son legales y los responsables militares no pueden ser perseguidos judicialmente por ello, aseguró el Departamento de Justicia de ese país. (Lea también: Características del portaaviones USS Gerald Ford que se unió al despliegue de EE. UU. en el Caribe)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales", dijo un portavoz del Departamento de Justicia.

Los militares encargados de ejecutar las órdenes de ataque, que han dejado al menos 76 personas muertas, no corren riesgo de ser procesados, añadió el portavoz. "El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, como tal, no puede ser procesado", subrayó. (Lea también: Venezuela dice estar "imperturbable" pese a “guerra psicológica” de EE. UU. y hace una denuncia)



“El presidente está respondiendo en defensa de nuestro país”

Entretanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las Fuerzas Militares de su país tienen todo el derecho a operar en "su hemisferio" y que Europa no es quién para determinar la legalidad de las operaciones contra las supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, esto tras la reunión de ministros de Exteriores del G7, que concluyó el miércoles 12 de noviembre en la localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake.



En declaraciones a los medios de comunicación, aseguró que en ningún momento durante el encuentro se trató el tema de los ataques contra las embarcaciones en el Caribe y que ningún país le planteó las acciones de Washington.



"Nadie lo discutió conmigo. Nadie en la reunión lo discutió, no conmigo. A lo mejor lo han discutido entre ellos, pero no se trató en ninguna de las reuniones que tuvimos, ni ayer por la noche ni hoy", afirmó tajante a la pregunta de si se trataron las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico.

Publicidad

Posteriormente, cuando un periodista dijo que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, había tratado la legalidad de las operaciones, Rubio negó que Europa pueda interferir en la política estadounidense.

"No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional. Desde luego no pueden determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el presidente (Donald Trump) está respondiendo en defensa de nuestro país", añadió.

Publicidad

"Me parece interesante que todos estos países quieren que les proporcionemos, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando EE. UU. posiciona portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, entonces eso es un problema", dijo.

Durante su rueda de prensa final, la anfitriona de la reunión, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó que no se habían tratado los ataques estadounidenses a las lanchas. También declaró que es la prerrogativa de EE. UU. determinar si los bombardeos se ajustan al derecho internacional.



¿Ejecuciones extrajudiciales?

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó a Washington a investigar la legalidad de los ataques contra los supuestos barcos que transportan drogas y dijo que había "fuertes indicios" de que constituyen "ejecuciones extrajudiciales".

El diario Washington Post informó que el Departamento de Justicia había redactado un informe clasificado en julio que establece la base legal para los ataques y protege al personal participante de enjuiciamientos futuros.

La administración de Trump envió una carta al Congreso para informarle que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" con los carteles de drogas latinoamericanos, describiéndolos como grupos terroristas, como parte de su justificación para los ataques.

Publicidad

Turk, en una entrevista con AFP, dijo que las operaciones contra presuntos traficantes de drogas deberían ser "operaciones de aplicación de la ley", que a su vez están sometidas a la reglamentación internacional sobre derechos humanos. En tales casos, "el uso de fuerza letal tiene que ser extremadamente limitado", dijo Turk.

"Tiene que ser el último recurso absoluto frente a un ataque inmediato. Eso no es lo que estamos viendo", agregó.

Publicidad

Cuando se le preguntó si creía que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, Turk contestó: "Hay fuertes indicios de que lo son, pero necesita ser investigado".

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE