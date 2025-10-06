D4vd habría contratado al abogado de Harvey Weinstein tras hallazgo de Celeste Rivas en su carro

La muerte de Celeste Rivas -que la policía de Los Ángeles investiga como homicidio- sigue dejando muchas preguntas en Estados Unidos y el mundo. Mientras las autoridades avanzan en las pesquisas, se han conocido nuevos detalles sobre las decisiones que ha tomado D4vd, el rapero dueño del carro en el que fue hallada sin vida la joven y con quien aparentemente sostenía una relación amorosa.



D4vd buscó al abogado de Harvey Weinstein

En este caso D4vd no ha sido vinculado ni señalado como sospechoso por la muerte de la joven, pero en las redes sociales se han revelado muchos detalles que lo relacionan con la víctima un tanto perturbadores. En medio de la situación, parece que el rapero, cuyo nombre real es David Burke, ha buscado asesoría legal.

Según reveló el medio LA Magazine, D4vd habría contratado a nada más que a Blair Berk, un reconocido abogado que en su momento representó al magnate Harvey Weinstein. El medio indicó que el cantante habría acudido a Berk para que este se encargue de los asuntos legales que deriven la investigación por la muerte de Celeste Rivas, un joven de 15 años hallada sin vida en el carro del rapero.

Blair Berk es muy reconocido en el mundo de la farándula, pues en el catálogo de sus clientes figuran personalidades como Lindsay Lohan, Kanye West, Mel Gibson, Britney Spears y Reese Witherspoon. A quienes ha representado en casos de conducción bajo los efectos del alcohol y otros asuntos legales menores. Su caso más reciente fue representando a Monica Sementilli, sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de su esposo Fabio Sementilli, reconocido estilista de famosos.



D4vd no ha sido mencionado como sospechoso o persona de interés en el caso, pero sin duda su posible vinculación romántica con la joven y el que haya sido encontrada en un carro de su propiedad lo hacen querer tener representación legal. Aunque el joven cantante de 20 años no se ha pronunciado al respecto, decidió cancelar toda su gira de conciertos, entre esos su paso por Colombia como artista del Festival Estéreo Picnic, y se ha conocido que ha estado colaborando con las autoridades.



Mánager de D4vd se pronuncia sobre muerte de Celeste Rivas

El caso ha tomado una relevancia internacional y en redes sociales importante, llevando a muchos personas a crear videos hablando sobre lo ocurrido con la joven, revelando detalles de la relación entre D4vd y Celeste, y hasta señalando al mánager del cantante de ser cómplice en la desaparición de la menor de edad y aparentemente en su muerte.

"Este video es falso y la persona está desinformada. Esta será la única vez que hablaré de este asunto, por ahora", escribió Josh Marshall sobre un video en TikTok en el que se le mencionaba a él y a D4vd como personas "muy involucradas" en el caso. "¿Cómo te atreves a decir algo así sin hechos?", agregó.



Por su parte, el mánager alegó que para la fecha en la que ocurrieron los hechos no se encontraba cerca al lugar en donde fue hallado el cuerpo de la joven y, mucho menos, en una casa de lujo de Hollywood y que la mayor parte de su trabajo la hace a distancia, desde la casa en la que vive con su familia.

"Este ha sido un momento muy duro para mi familia. Soy padre de tres hijos, mi hija tiene 14 años y esta noticia está afectando muchas vidas. Nunca recibí correos, no soy compañero de cuarto de nadie, vivo con mi esposa y mis hijos a tiempo completo", agregó el hombre.

