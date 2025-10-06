En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
D4vd habría contratado al abogado de Harvey Weinstein tras hallazgo de Celeste Rivas en su carro

D4vd habría contratado al abogado de Harvey Weinstein tras hallazgo de Celeste Rivas en su carro

Por otro lado, el mánager del rapero estadounidense se pronunció sobre el caso y lo que ha implicado en la vida del artista.

Por: María Paula González
Actualizado: 6 de oct, 2025
Joven muerta en carro de D4vd
En el carro de D4vd se encontró el cuerpo de celeste Rivas, de 15 años -
Fotos: Instagram / Oficina del Sheriff de Riverside

