Donald Trump dice que no se disculpará con el papa León XIV, quien criticó la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no ofrecerá disculpas al papa León XIV por haberlo acusado de ser “débil con el crimen”, al considerar que el pontífice ha dicho “cosas que están mal” al criticar la guerra en Irán.



“El estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)”, declaró el mandatario ante periodistas en la Casa Blanca, al ser consultado sobre una posible disculpa.

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Trump no moderó sus ataques, iniciados el domingo con una extensa publicación en su red Truth Social, y reiteró que “él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas”.

El domingo, el presidente había arremetido contra el papa —quien ha expresado duras críticas a la guerra en Irán y ha hecho reiterados llamados a la paz— al calificarlo de “débil contra el crimen y terrible en política exterior”.



León XIV respondió este lunes señalando que no le tiene “miedo a la Administración de Trump”.



“Seguiré levantando la voz para construir la paz”, dijo a la prensa durante un vuelo a bordo del avión papal.

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A la confrontación con el pontífice se sumó otra polémica luego de que Trump publicara y posteriormente eliminara de sus redes sociales una imagen en la que aparecía representado como Jesús, lo que provocó un fuerte rechazo entre líderes y representantes católicos que hasta ahora le habían sido afines.



Trump elimina foto en la que se representa como Jesús

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado de su cuenta en la red Truth Social la imagen que había publicado un día antes en la que aparecía representado como Jesús tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario.

En la imagen, que parece ser creada por inteligencia artificial, Trump se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

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La publicación despertó un malestar inédito entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

Por ejemplo, Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio Daily Wire e influyente figura conservadora, lamentó que "esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense que está experimentando un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada".

Michael Knowles, otro podcaster católico conservador alineado con Trump, se mostró contundente al asegurar que "al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, sin importar la intención".

El año pasado, el presidente ya publicó una imagen suya vestido de papa que parecía haber sido generada por inteligencia artificial.



Donald Trump justifica su foto en la que aparece como Jesús

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó este lunes la publicación en redes sociales de una imagen en la que aparecía representado como Jesús sanador, al señalar que pensó que se trataba de una alusión a su rol como “médico”.

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“Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore”, afirmó ante la prensa en la Casa Blanca, luego de haber eliminado la imagen que desató la controversia.

El mandatario también lanzó críticas contra los medios de comunicación por amplificar la polémica y sostuvo que “solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así”.

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La imagen, generada con inteligencia artificial, fue publicada el domingo en la red Truth Social y mostraba a Trump caracterizado como Jesús sanador. La publicación fue retirada posteriormente tras provocar el rechazo de sectores de la comunidad católica.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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