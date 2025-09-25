La identidad del 'Comandante' y la reunión con B King y Regio Clown antes de morir: revelan su foto

El caso del asesinato de los músicos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado en la escena musical como DJ Regio Clown, sigue arrojando nuevos elementos que buscan esclarecer qué ocurrió antes de su desaparición en México. A la investigación se suma la revelación de una imagen que correspondería a la persona a la que ambos artistas iban a visitar, un individuo apodado “El Comandante”.

El periodista mexicano Carlos Jiménez, en su cuenta de X y a través del programa C4 en Alerta, publicó una fotografía en la que asegura aparece el hombre señalado como Cristofer, presunto contacto de los colombianos el día que dejaron de ser vistos con vida. “Es el ‘COMANDANTE’. Se llama Cristofer y es el tipo con el que iban a reunirse los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez. Según él, ‘trabaja para gobierno’. Ese día iban a hacer negocios; acabaron muertos”, escribió el reportero el miércoles 24 de septiembre.



La imagen se dio a conocer en medio de operativos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en coordinación con autoridades del Estado de México. Según publicó el diario El Universal, ese mismo miércoles se encontró un domicilio en los límites de Chalco y Texcoco donde, al parecer, Sánchez y Herrera estuvieron retenidos algunas horas antes de que sus cuerpos fueran hallados en un paraje del municipio de Cocotitlán.

En ese operativo también se rastreó el vehículo Mercedes-Benz en el que las víctimas fueron trasladadas desde la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, hasta la zona oriente de la capital. Gracias al seguimiento de cámaras de seguridad, las autoridades ubicaron el predio donde fue ocultado el automóvil, mientras se siguen recopilando indicios sobre la ruta y los responsables.

En el programa C4 en Alerta, Jiménez detalló que los artistas abordaron dicho vehículo luego de salir de un gimnasio de Polanco, donde grabaron las últimas historias que compartieron en redes sociales. El destino era un encuentro con Cristofer, alias “El Comandante”, con quien, según versiones, se disponían a concretar negocios. La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, confirmó en una rueda de prensa, citada en el diario 24 Horas México, que “hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la CDMX, se les ve abordar un vehículo hacia el Estado de México y como parte de las labores de búsqueda se corroboró el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán”. Los cadáveres fueron localizados el 17 de septiembre en la carretera México-Cuautla, a las afueras de Cocotitlán. Junto a ellos había un mensaje firmado por el grupo criminal La Familia Michoacana en el que los acusaban de “chapulines” y “vendedores”. La familia de Byron Sánchez los reconoció por los tatuajes.

Vecinos de la zona aseguraron a Noticias Caracol, a través de la alianza con el medio Fuerza Informativa Azteca, que los cuerpos fueron abandonados en la madrugada de ese día, aunque la policía llegó al lugar solo hasta la tarde. El sector es descrito como despoblado, sin iluminación ni cámaras de vigilancia.



Los chats donde nombran al 'Comandante' y al escolta: las personas con las que se reunirían

La presunta reunión que tendrían ambos artistas ya había sido denunciada por el mánager de B King, Juan Camilo Gallego, quien, entrevista con Noticias Caracol, entregó detalles de los últimos pasos de ambos artistas. Conforme con su relato, los dos jóvenes salieron de camino al gimnasio Smartfit, ubicado sobre la avenida Masaryk en Polanco, la mañana del martes 16 de septiembre, dos días después del concierto al que fue contratado Sánchez. El representante indicó que ese día no pudo acompañarlos, pero que la comunicación digital se mantuvo por varias horas.

Gallego comentó que la última interacción con Sánchez fue alrededor de las 4:36 de la tarde vía WhatsApp. Previamente, los músicos le habían comunicado sus planes para la tarde: iban a almorzar con unas personas y después lo recogerían a las 7:30 de la noche para una segunda reunión que tenían pactada con "unos empresarios de acá de México". El mánager detalló que, incluso, Regio Clown le escribió para informarle que "ya vamos a almorzar con estas dos personas" y que, según aseguró a este canal, lo escuchó "totalmente normal", sin sospechar que algo anormal pudiera estar ocurriendo.

Respecto a las personas del almuerzo, el representante puntualizó que eran "amigos de Regio" y que sus nombres fueron entregados a las autoridades competentes. Incluso, una de ellas era "el escolta que nos recogió el día del aeropuerto cuando llegamos a México" , expresó en Noticias Caracol, cuyo teléfono también se encontraba inactivo, lo que elevaba el número de desaparecidos a tres. Juan Camilo Gallego señaló a Blu Radio que, según la información a la que pudo acceder, la última ubicación que arrojó el dispositivo móvil de B-King se situó "a 45 minutos de Polanco", en inmediaciones de una zona del oriente de la Ciudad de México conocida como Iztapalapa.

Los alias de las personas con las que se reunirían también habrían quedado registradas en conversaciones que Jorge Herrera sostuvo con su pareja. El periodista Jiménez difundió en los días recientes los pantallazos de lo que serían sus últimos mensajes. En ellos, Herrera informó que se vería con el "Comandante" y que iba con un hombre identificado como “Mariano escolta”, presunto trabajador del otro mencionado.

"Me cuidaré mucho", indicó Regio Clown, según los pantallazos compartidos por el medio, y añadió: "No confío en nadie". Sin embargo, en el mensaje habría reiterado que "hay que hacer negocios". Tras ello, le mandó el contacto de "mariano escolta", quien sería el "trabajador del comandante". Su pareja, se lee en el chat, le recomendó no ir a "casas", a lo que él respondió: "Solo lugares públicos".

El chat completo compartido por medios locales dice:

—DJ Regio Clown: Amor, ahora voy a una reunión (...) Te voy a mandar mi ubicación en tiempo real (...) Para que estés pendiente.

—Pareja: Amor con mucho cuidado.

—DJ Regio Clown: Sí, bb (sic), tranquila.

—Pareja: ¿Con quién vas a estar? Mínimo para saber. Por cualquier cosa.

—DJ Regio Clown: Con Mariano y el comandante, le dicen comandante. Sergio lo conoce.

—Pareja: Mándame la ubi (sic) y aquí estoy al pendiente de ti.

—DJ Regio Clown: Me cuidaré mucho, (...) no confío en nadie, pero hay que hacer negocios.

Mientras tanto, el periodista mexicano Antonio Nieto advirtió en su cuenta de X que el mensaje atribuido a La Familia Michoacana, hallado junto a los cuerpos, podría ser un distractor. Según él, la ejecución tendría relación con La Unión Tepito, organización delictiva que controla negocios de narcomenudeo en zonas céntricas de Ciudad de México.

Los avances en la investigación se cruzan con la cronología de los últimos días de los artistas. B King, por su parte, había llegado a México el 11 de septiembre junto a su mánager para cumplir con presentaciones y actividades promocionales contratadas por Regio Clown, quien residía en Ciudad de México hace cuatro años. El 14 de ese mes, B King se presentó en un bar de la capital y en redes sociales agradeció la acogida del público. El 16, día de su desaparición, los dos acudieron al gimnasio Smartfit de Polanco, donde grabaron videos que se convirtieron en sus últimas publicaciones. Esa misma tarde, según Gallego, Bayron Sánchez envió un mensaje a una amiga en Miami, en el que le escribió que estaba bien y que debía contarle algo, pero nunca volvió a comunicarse.

El lunes 22 de septiembre, la Fiscalía del Estado de México confirmó a El Financiero que los cuerpos hallados en Cocotitlán correspondían a los dos artistas. Tras el reconocimiento de familiares, se abrió una investigación por homicidio en coordinación con la Fiscalía capitalina. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reaccionó en X señalando: “Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Una mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada ‘guerra contra las drogas’”.

