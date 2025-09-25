En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / La identidad del 'Comandante' y la reunión con B King y Regio Clown antes de morir: revelan su foto

La identidad del 'Comandante' y la reunión con B King y Regio Clown antes de morir: revelan su foto

En las últimas conversaciones de los artistas asesinados se habló de una reunión a la que asistirían con dos hombres identificados como 'El Comandante' y 'Mariano'. Estos son los detalles del supuesto "almuerzo" al que irían antes de desaparecer y ser hallados sin vida.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 25 de sept, 2025
La presunta identidad de una de las personas que verían a B King y Regio Clown
REDES SOCIALES

