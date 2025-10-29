En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / A 132 ascendieron los muertos en Río de Janeiro por operativo policial contra supuestos narcos

A 132 ascendieron los muertos en Río de Janeiro por operativo policial contra supuestos narcos

La cifra se da a conocer luego de que habitantes de una favela rescataran decenas de cuerpos. El gobernador del estado dijo que, "exceptuando la vida de los policías (fallecidos), el resto fue un éxito".

Por: EFE
Actualizado: 29 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
A 132 ascendieron los muertos en Rio de Janeiro por operativo policial contra supuestos narcos
