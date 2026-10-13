Sean 'Diddy' Combs sufrió lesión en la cabeza en prisión y fue trasladado de urgencia a hospital

El rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs, que actualmente cumple condena en el centro penitenciario Federal Correctional Institution (FCI) Fort Dix, de Nueva Jersey, fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento tras sufrir una lesión en la cabeza, informó Los Angeles Times.



Según conocieron TMZ y la revista People, Combs sufrió un incidente en la madrugada del pasado sábado 10 de octubre, motivo por el cual tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, pero resaltaron que se trataba de una lesión que no ponía en peligro su vida. Se conoció que el rapero regresó al centro penitenciario ese mismo día y posteriormente trasladado a una celda de aislamiento.

Un representante del también fundador de la compañía Bad Boy Records declaró al diario que están "al tanto de las informaciones relativas a Sean Combs y trabajamos para confirmar las circunstancias. La salud y el bienestar de Sean son nuestra prioridad inmediata, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros".

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Hasta el momento, no se ha revelado información sobre cómo ocurrió el incidente que afectó al recluso ni cuáles son sus circunstancias actuales en la prisión federal. Otro detalle rescatado por los medios citados es que el famoso rapero estaba consciente y hablaba antes de ser hospitalizado.



Lo más reciente del caso Diddy Combs

Al cantante se le había negado recientemente un adelanto en su salida de prisión después de que las autoridades penitenciarias recibieran informes sobre su supuesto estilo de vida lujoso dentro del centro. De hecho, después de que NBC News difundiera un reporte sobre este tema, Sean 'Diddy' Combs ya había permanecido en aislamiento en FCI Fort Dix, una prisión de baja seguridad ubicada en Nueva Jersey.



La cadena de televisión estadounidense reveló que el famoso invirtiría miles de dólares para mantener en la prisión de Fort Dix el estilo de vida al que estaba acostumbrado, lo que incluye pagar a prisioneros que le cocinan, limpian su celda, lavan su ropa y uno que le da masajes. Indicaron que confirmaron esta información tras revisar fotos y videos tomados en la prisión al artista y varias entrevistas a cuatro hombres que comparten la misma unidad con Combs.



Sumado a esto, la revista People también reveló que Combs fue visto usando su teléfono de contrabando para ver Instagram y fotos sexualmente explícitas que le envió una exnovia. Indica además que al parecer también cuenta con una tableta que usa para ver películas y ha conseguido una reserva de licores costosos que suele beber los fines de semana, según declaró la fuente a la revista.

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En julio de este año también estuvo en aislamiento, luego de involucrarse en una pelea con otro preso. Cabe recordar que, anteriormente, el músico estuvo detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

Combs fue condenado en octubre de 2025 a 50 meses de prisión tras ser hallado culpable de transportar a trabajadoras sexuales a través de fronteras estatales para participar en actos sexuales bajo los efectos de drogas. Después de algunas modificaciones en el cumplimiento de su pena, actualmente está previsto que sea puesto en libertad en marzo de 2028.

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*con información de EFE