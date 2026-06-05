Maduro incorpora a abogada de Sean 'Diddy' Combs a su defensa: ¿de quién se trata?

El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro incorporó este jueves en su equipo de defensa a la abogada principal del magnate del hip-hop Sean 'Diddy' Combs, condenado por dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución. Así establecieron los registros judiciales consultados por la agencia EFE.

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La abogada Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, fue incorporada formalmente al equipo legal de Maduro mediante una notificación presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde el presidente depuesto enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas por los que se declaró no culpable.

Estevao formó parte de la defensa de Sean 'Diddy' Combs y participó en el juicio que concluyó con la absolución del artista de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para extorsionar. Durante ese proceso, la abogada estuvo a cargo del contrainterrogatorio de Cassandra Ventura, principal testigo de la acusación y expareja del músico.



Su incorporación se produjo dos días después de que el abogado principal de Maduro, Barry Pollack, anunciara su llegada al bufete Harris Trzaskoma. Pollack, conocido también por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, adelantó que buscará impugnar la legalidad de la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos.



Esto, mientras la defensa prepara mociones previas al juicio cuya próxima audiencia está prevista para el 30 de junio en Manhattan. El gobierno de Estados Unidos permitió, en abril, que el Estado venezolano financie la defensa legal de Maduro en el proceso, tras una disputa sobre el uso de fondos públicos para cubrir los honorarios de sus abogados.

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La decisión, recogida en presentaciones judiciales ante el juez Alvin Hellerstein, supuso un cambio respecto a restricciones previas que impedían ese tipo de pagos por las sanciones vigentes, aunque se establecieron condiciones específicas sobre el origen y la disponibilidad de los recursos.



Maduro y su esposa dijeron que tienen una "fe inquebrantable"

En su más reciente pronunciamiento público en redes sociales, Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, detenidos en Nueva York, aseguraron que tienen una "fe inquebrantable en la victoria de la verdad". El líder chavista enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

"En este domingo santo, Cilia y yo elevamos nuestra oración con fe inquebrantable en la victoria de la verdad y de la vida. Que la Santísima Trinidad bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo", afirmó Maduro. El depuesto mandatario y Flores pidieron hacer de Venezuela "un faro de luz, de esperanza, una tierra de unión y una sociedad nueva, construida con el amor de todos y todas".

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*Con información de EFE