Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Pensó que se había lesionado corriendo, pero su dolor era cáncer en etapa 4

Pensó que se había lesionado corriendo, pero su dolor era cáncer en etapa 4

Una mujer de 30 años fue diagnosticada con cáncer, luego de que los médicos pensaran que su dolor era una lesión por el ejercicio.

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de oct, 2025
Mujer diagnosticada con cáncer
El cáncer de Clara ya hizo metástasis en varios órganos, incluido el cerebro -
Foto: Mirror

