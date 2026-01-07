Tomás Guanipa, diputado opositor de Venezuela, habla sobre entrega de barriles de petróleo a EE. UU.

En entrevista con Noticias Caracol, Tomás Guanipa, diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló sobre la situación que vive su país tras la captura de Nicolás Maduro y el posterior anuncio de Estados Unidos sobre barriles de petróleo que le entregará Caracas. Sobre esto último, Guanipa señaló que el gobierno venezolano, hoy encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, debe ser transparante y dar una explicación de ese anuncio que hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, que involucra al petróleo venezolano.

Trump afirmó que Venezuela entregará a Estados Unidos decenas de millones de barriles de petróleo, días después de la captura y traslado a Estados Unidos de Maduro. El republicano dijo que entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano "de alta calidad" serán enviados a puertos estadounidenses y vendidos a precio de mercado, lo que podría alcanzar un monto de más de 2.000 millones de dólares a la cotización actual.

No está claro si Rodríguez aceptó entregar este crudo, ni tampoco cómo funcionaría este plan ni en qué base legal se sustentaría. Las autoridades venezolanas no se han pronunciado. "Ese dinero será controlado por mí", escribió, por lo pronto, Trump el martes en su red Truth Social.



"Eso (el anuncio) ocurrió en la noche de ayer (este martes) y aún no hemos tenido ningún tipo de información por parte del gobierno nacional, lo cual demuestra la opacidad con la que actúan permanentemente y la falta de transparencia que hay en el manejo de los recursos energéticos del país", afirmó el diputado, quien anotó que esto "forma parte de una nueva etapa que estamos viviendo" y que "más que evaluar si es imposición o acuerdo, es (saber) si es cierto".



"¿En qué condición es? ¿Cómo es ese tema de quién lo va a administrar? ¿Es petróleo que se va a pagar? Es decir, siempre al final estamos los venezolanos en medio de un régimen que se ha acostumbrado a no dar explicaciones y esa es una situación profundamente grave para nosotros", agregó Guanipa, cuyos hermanos Pedro y Juan Pablo -este último uno de los principales aliados de la nobel de la paz María Corina Machado- están privados de libertad, retorna también al Legislativoen diálogo con este noticiero.

De otro lado, luego de que la Asamblea Nacional de Venezuela dio inicio a una nueva legislatura de cinco años bajo el control del chavismo y la ausencia del poder de Nicolás Maduro, el diputado habló de la situación que vive su país. "Hay una suerte de tensa calma, el país está bastante paralizado en términos de movilización de gente en la calle, ha habido efectivamente motorizados colectivos armados que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos tiempos (...) Hoy pasa en Venezuela es que hay una altísima expectativa de que todo lo que ha pasado en los últimos días pueda conducir a una transición democrática, que podamos recobrar un sistema democrático sano y que el pueblo pueda tener otra vez voz y voto".

