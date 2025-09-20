Trabajador que sufría de bullying murió tras tomar bebida a la que le habrían vertido desengrasante

Un lamentable caso de acoso laboral y bullying que ocurrió recientemente en México se ha hecho viral en redes sociales. Se trata de la historia de Carlos Gurrola, un hombre que murió tras, al parecer, haber ingerido una bebida a la que sus compañeros le habrían vertido líquido desengrasante. Aunque las autoridades continúan investigando, la familia del fallecido asegura que las personas de su lugar de trabajo habrían tenido incidencia en este trágico hecho.

'Papayita', como le decían a Gurrola, era un hombre que se desempeñaba como personal de limpieza en una plaza de Torreón, Coahuila. Al parecer, era subcontratado para prestar tal servicio.

Tal como lo contaron sus padres y familiares a diferentes medios de comunicación locales, el sujeto era víctima constante de acoso laboral y de todo tipo de burlas por parte de sus compañeros de trabajo. Incluso, varios de ellos afirman que el acoso en contra del trabajador era tan intenso que en muchos casos sus compañeros llevaban a comerse su almuerzo, esconderle su teléfono y hasta dañarle la bicicleta en la que se movilizaba hacia casa.



¿Cómo ocurrió la muerte de Carlos Gurrola?

Aunque el acoso era constante, todo detonó el pasado 30 de agosto, cuando Carlos se encontraba consumiendo un suero para recuperarse mientras trabajaba en un centro comercial de Coahuila, de la región de Laguna. Transcurrían las horas de la tarde cuando el hombre de 47 años, luego de almorzar, decidió beber su refresco y notó un desagradable sabor.



Al poco tiempo, su condición de salud se agravó hasta el punto en que tuvo que ser trasladado hacia un centro asistencial, en donde posteriormente falleció por la gravedad de los daños que habrían provocado los químicos de limpieza en su organismo. La intervención médica no fue suficiente para salvar la vida del hombre, por cuyo caso miles de usuarios en redes sociales continúan exigiendo respuestas.

La Fiscalía General de Coahuila dijo a medios de comunicación que ya se había abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e interrogar a quienes podrían estar vinculados con la muerte del trabajador. Ya se habrían solicitado grabaciones del lugar en el que todo ocurrió, testimonios de quienes se encontraban allí y entrevistas con los trabajadores que habrían acompañado a 'Papayita' aquel día del incidente.

La congresista mexicana Patricia Mercado condenó lo ocurrido desde sus redes sociales, e hizo un especial llamado a "nombrar como acoso y violencia laborales -no como “broma”- lo que presuntamente llevó a la lamentable muerte de Carlos Gurrola, trabajador de limpieza de una empresa de subcontratación que da servicio a un supermercado HEB en Torreón, Coahuila".

Tanto la empresa del trabajador fallecido como la contratante, dice la congresista, deberían tener responsabilidad también en esta situación, puesto que, según ella, estas no estuvieron al tanto de las graves dinámicas de acoso que se presentaban contra el hombre que murió, presuntamente, por esta bebida tóxica que le habrían dado sus compañeros.

"Si desde antes existían conductas de acoso y violencia laborales, las dos empresas de manera conjunta tenían la responsabilidad de poner un alto a esa situación, tomar medidas de prevención, sanción y reparación del daño ANTES de llegar a una situación extrema", dijo Mercado.

