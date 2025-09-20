En vivo
Trabajador que sufría de bullying murió tras tomar bebida a la que le habrían vertido desengrasante

El caso de Carlos Gurrola, un trabajador mexicano que murió tras presentar daños irreversibles en su organismo tras, al parecer, haber ingerido una bebida contaminada con químicos de limpieza que habrían vertido sus compañeros a manera de broma, se ha hecho viral en redes sociales. Esta es su historia.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 20 de sept, 2025
Papayita, Carlos Gurrola.jpg
El hombre alcanzó a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero su cuerpo no soportó el grave daño ocasionado. -
Foto: redes sociales

