¿Traición en el régimen? La millonaria recompensa que habría llevado a la captura de Nicolás Maduro

El New York Times reveló que la CIA tenía infiltradas personas dentro del régimen de Nicolás Maduro que colaboraban con Estados Unidos. Según el reporte, estas fuentes fueron decisivas para ejecutar la operación que terminó con la captura del líder venezolano. La agencia de inteligencia utilizó información interna y el apoyo de drones fantasma para rastrear los movimientos del mandatario venezolano antes del operativo. Aunque no se precisa cuántas fuentes fueron reclutadas, el informe destaca que la recompensa de 50 millones de dólares, la más alta en la historia emitida por la justicia estadounidense, habría motivado la presunta traición.

El reporte también indica que la CIA venía adelantando operaciones encubiertas en territorio venezolano por orden del presidente Donald Trump. A mediados de octubre, el mandatario autorizó este tipo de acciones secretas, lo que permitió a la agencia preparar el terreno para la captura. La confirmación del papel fundamental de la CIA en la operación refuerza la hipótesis de que la infiltración y la recompensa fueron factores clave para desmantelar la seguridad que rodeaba a Maduro.

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 marcó un punto de quiebre histórico para Venezuela. Trump dio luz verde a un ataque militar a gran escala con el objetivo de detener a Nicolás Maduro. Según el presidente estadounidense, las fuerzas especiales lograron capturarlo y sacarlo del país en una misión que describió como “compleja” y “de alta precisión”. El mandatario aseguró que no hubo víctimas mortales y que, aunque algunos militares resultaron heridos, las lesiones no fueron graves.



Las primeras explosiones se escucharon poco antes de la 01:00 a.m. (hora de Colombia) en Caracas y sus alrededores, y continuaron hasta las 02:15 a.m., según reportes de AFP. Los bombardeos se concentraron en Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar, donde viven miles de familias. También se registraron ataques en La Carlota, La Guaira, Maracay e Higuerote. Imágenes en redes sociales mostraban misiles atravesando el cielo, helicópteros sobrevolando la capital y vehículos calcinados en las zonas afectadas.



Trump relató que Maduro se encontraba en una casa fortificada con una habitación blindada diseñada como búnker. Las fuerzas estadounidenses lograron ingresar antes de que el presidente venezolano pudiera refugiarse en ese espacio. El mandatario reveló que había ofrecido a Maduro la posibilidad de llegar a un acuerdo antes del ataque, pero este no prosperó. “No perdimos ni un solo hombre”, enfatizó Trump, al destacar la magnitud y precisión del operativo durante una entrevista telefónica con la cadena televisiva FOX.