En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  /  ¿Traición en el régimen? La millonaria recompensa que habría llevado a la captura de Nicolás Maduro

¿Traición en el régimen? La millonaria recompensa que habría llevado a la captura de Nicolás Maduro

El New York Times señaló que la CIA informó que había personas dentro del régimen colaborando con Estados Unidos y que la recompensa de $50 millones habría motivado una traición.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
La CIA infiltró el régimen de Maduro y la recompensa millonaria habría motivado su captura
La CIA infiltró el régimen de Maduro y la recompensa millonaria habría motivado su captura
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad