En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump dice que agradece "la aprobación" del acuerdo sobre TikTok por parte de Xi Jinping

Trump dice que agradece "la aprobación" del acuerdo sobre TikTok por parte de Xi Jinping

Aunque aún no hay un acuerdo formal, las declaraciones recientes de ambos mandatarios parecen indicar avances significativos en el mismo. Esto es lo que se ha dicho al respecto.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Donald Trump firmó una orden que limita el ingreso de venezolanos a EE.UU. con ciertos tipos de visas
Donald Trump, presidente de Estados Unidos -
Foto: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad