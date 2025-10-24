Noticias Caracol Lista Clinton
La Lista Clinton es una base de datos del Departamento del Tesoro de EE. UU. que incluye personas, empresas y países sancionados por actividades ilegales. Prohíbe a estadounidenses hacer negocios con ellos.
Benedetti reacciona a decisión de EE. UU. de incluir al presidente Petro y a él en la lista Clinton
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a su inclusión a la lista Clinton, a la que también fue agregado el presidente Gustavo Petro; la primera dama, Verónica Alcocer; y Nicolás Petro.
Presidente Petro reacciona a decisión de EE. UU. de incluirlo a él y su familia en la lista Clinton
El Departamento del Tesoro indicó que la sanción obedece al “papel” del mandatario colombiano “en el tráfico ilícito mundial de drogas”. Esto dijo Petro al respecto.
Presidente Petro, incluido en lista Clinton por EE. UU.: también están Verónica Alcocer y Benedetti
El presidente Petro aparece en la lista luego de los señalamientos que hizo su homólogo Donald Trump. Esto es lo que se sabe.