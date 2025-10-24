En vivo
Noticias Caracol  / Lista Clinton

Lista Clinton

La Lista Clinton es una base de datos del Departamento del Tesoro de EE. UU. que incluye personas, empresas y países sancionados por actividades ilegales. Prohíbe a estadounidenses hacer negocios con ellos.

  Benedetti dice que familia Uribe les comunicó que era mejor que presidente no estuviera en exequias
    Colprensa
    POLÍTICA

    Benedetti reacciona a decisión de EE. UU. de incluir al presidente Petro y a él en la lista Clinton

    El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a su inclusión a la lista Clinton, a la que también fue agregado el presidente Gustavo Petro; la primera dama, Verónica Alcocer; y Nicolás Petro.

  Presidente Petro reacciona a decisión de EE. UU. de incluirlo a él y su familia en la lista Clinton
    Presidencia de la República
    POLÍTICA

    Presidente Petro reacciona a decisión de EE. UU. de incluirlo a él y su familia en la lista Clinton

    El Departamento del Tesoro indicó que la sanción obedece al “papel” del mandatario colombiano “en el tráfico ilícito mundial de drogas”. Esto dijo Petro al respecto.

  Presidente Gustavo Petro.
    Presidente Gustavo Petro.
    Colprensa
    MUNDO

    Presidente Petro, incluido en lista Clinton por EE. UU.: también están Verónica Alcocer y Benedetti

    El presidente Petro aparece en la lista luego de los señalamientos que hizo su homólogo Donald Trump. Esto es lo que se sabe.

