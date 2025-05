Trump firma la ley que prohíbe difundir sin permiso pornografía generada con IA en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este lunes una ley que prohíbe la divulgación de imágenes sexuales de una persona sin su consentimiento, incluidas aquellas generadas coninteligencia artificial (IA), de las cuales han sido víctimas cientos de mujeres e incluso personalidades como la cantante Taylor Swift y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. El mandatario republicano firmó la norma durante un acto en los jardines de la Casa Blanca, acompañado por la primera dama, Melania Trump, quien apoyó esta legislación a lo largo de todo su proceso de tramitación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Con el auge de las imágenes generadas mediante inteligencia artificial, innumerables mujeres han sido acosadas con 'deepfakes' y otras imágenes explícitas distribuidas en contra de su voluntad", declaró Trump, quien advirtió que los responsables podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión.

Melania, por su parte, celebró que la ley representa "una victoria que ayudará a los padres y a las familias a proteger a sus hijos de la explotación en internet". "Esta legislación es un poderoso paso para adelante en cuanto a los esfuerzos para asegurarnos de que cada persona estadounidense, sobre todo si es joven, se pueda sentir más protegida de que se abuse de su imagen o identidad con imágenes íntimas no consensuadas", manifestó la primera dama durante la ceremonia de la firma.



¿En qué consiste la ley?

La Ley de Retirada de Contenidos ("Take It Down Act", en inglés), impulsada por el senador republicano Ted Cruz y la demócrata Amy Klobuchar, fue aprobada en abril por el Congreso con una amplio respaldo de ambos partidos. De hecho, esa aprobación casi por unanimidad, con solo dos congresistas en contra, representó un inusual momento de consenso bipartidista. La norma prohíbe la difusión deliberada en internet —o la amenaza de hacerlo— de imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento, incluidas aquellas generadas por inteligencia artificial, como la pornografía 'deepfake'. Además, obliga a los sitios web y plataformas de redes sociales a eliminar dicho contenido en un plazo máximo de 48 horas tras la solicitud de la víctima.

Publicidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - AFP

Hay que decir que la ley "Take it Down" es la sexta medida legislativa que el presidente de Estados Unidos firma después de más de 100 días de su segunda administración, la cantidad más baja que cualquier mandatario desde Dwight Eisenhower en la década de 1950, según un análisis de la cadena NBC News. Trump ha procedido más en este periodo con el uso de decretos y acciones ejecutivas.

Publicidad

Más de 100 organizaciones, incluyendo varias sin fines de lucro y grandes empresas tecnológicas como Meta, TikToky Google, manifestaron su apoyo a esta legislación. También vale la pena mencionar que algunas grandes plataformas tecnológicas, como Google , Meta y Snapchat -muy populares en Estados Unidos-, cuentan con formularios en los cuales los usuarios pueden solicitar la eliminación de imágenes explícitas. Sin embargo, desde algunas organizaciones advierten que esto no es suficiente para combatir esa problemática.

En declaraciones que recoge la cadena CNN, Ilana Beller, gerente de organización del grupo de defensa Public Citizen, que respalda la legislación, señaló: "La IA es nueva para muchos de nosotros, así que creo que aún estamos tratando de determinar qué es útil y qué es perjudicial para la sociedad, pero las falsificaciones íntimas (no consensuadas) son un daño claro sin ningún beneficio".

Desactivar Meta AI en WhatsApp - Meta AI - Pixabay

"Esta legislación finalmente obliga a los usuarios de redes sociales a cumplir con su deber y proteger a las mujeres de violaciones de sus derechos, sumamente íntimas e invasivas (...) Si bien ninguna legislación es una solución milagrosa, la situación actual -donde las mujeres jóvenes enfrentan daños terribles en línea- es inaceptable", afirmó, por su parte, Imran Ahmed, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Centro para la Lucha contra el Odio Digital, en entrevista con CNN.

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE