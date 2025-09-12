"No debía estar libre": Mamá de Decarlos Brown Jr., asesino de ucraniana Irina Zarutska en EE. UU.

El mundo está conmocionado e indignado ante hechos violentos que han ocurrido en diferentes puntos del globo terráqueo y que han dejado sin vida a más de una víctima. Uno de los más recientes y dolorosos fue el vil asesinato de Irina Zarutska, refugiada ucraniana que se encontraba en un tren en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del tren han dejado impactados a todos aquellos que han visto el momento en el que un hombre -identificado como Decarlos Brown Jr.- ataca sin piedad y sin motivo alguno a la joven que se encuentra sentada frente a él. Zarutska, bastante asustada y herida de muerte con arma blanca, se queda en el asiento del tren mientras él se baja en una estación. Decarlos fue capturado poco después.



Habla mamá de hombre que asesinó a refugiada ucraniana Irina Zarutska

Con el paso de los días se han conocido más detalles sobre quién es Decarlos Brown Jr., el responsable de acabar con la vida de la ucraniana. Lo que ha llamado la atención es que tiene un amplio historial criminal y estaba en libertad. Michelle Dewitt, madre de Decarlos, concedió una entrevista en la que reveló por qué su hijo estaba en libertad y qué motivos tuvo para atacar a la extranjera.

En primera medida, Dewitt resaltó que su hijo "no debería haber sido liberado" y que esta ha sido una batalla que lleva años con el sistema judicial y médico estadounidense. La mujer de 51 años reveló que Decarlos Brown Jr. estaba en libertad luego de haber realizado una "promesa escrita" de presentarse a una audiencia tras su más reciente arresto, presentado en enero.



Sin embargo, ella indicó que lleva años buscando ayuda para que su hijo, que padece esquizofrenia paranoide, sea recluido en algún lugar porque es considerado un peligro para otras personas. De hecho, reveló al New York Post que, días antes del ataque a Irina Zarutska, llevó a su hijo a un refugio para personas in hogar, luego de que Decarlos se tornara violento con ella y su esposo.

La mujer explicó que esta no es la primera vez que busca ayuda para mantener a su hijo en algún lugar en el que no pueda lastimar a nadie, pero siempre le ponen problemas o resulta quedando en libertad. "Cuando llevas a una persona a salud mental y te dicen ‘no tenemos suficiente espacio’ o ‘¿está intentando matarse o matar a alguien?’ y yo respondo que no, entonces no hay nada que podamos hacer, necesita una orden judicial".

Michelle Dewitt confirmó que, después de que Decarlos fuera detenido por asesinar a sangre fría a Irina en el tren, se comunicó con ella por teléfono. Reveló que en esa conversación su hijo solo le dijo que alguien estaba "quitándole el chip del cerebro" que controlaba sus acciones y creía que pronto estaría en libertad nuevamente.

La mamá de Decarlos también señaló que pronto visitará a su hijo en prisión. "Lo dejaré hablar, solo escucharé. Intentaré explicarle lo que está pasando. No creo que entienda lo que sucede". También negó que se tratara de un ataque racista por parte de Decarlos.



El historial criminal de Decarlos Brown Jr.

Tal y como lo detalló su mamá, esta no es la primera vez que Decarlos Brown Jr. demuestra una actitud violenta el público y, aún así, permanecía en libertad. Ahora, acusado de asesinato en primer grado, parece que las múltiples advertencias que ella ha hecho por los problemas de salud mental del hombre serán escuchadas.

A lo largo de sus 34 años, Decarlos Brown Jr. ha sido detenido por lo menos 14 veces. Entre los casos, algunos de los más graves han sido por robo a mano armada, hurto agravado y allanamiento de morada, pasando algunas temporadas privado de la libertad, pero regresando siempre a las calles.

