En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / "No debía estar libre": Mamá de Decarlos Brown Jr., asesino de ucraniana Irina Zarutska en EE. UU.

"No debía estar libre": Mamá de Decarlos Brown Jr., asesino de ucraniana Irina Zarutska en EE. UU.

La mamá del asesino de Irina Zarutska también contó lo que su hijo le dijo luego de atacar a la ucraniana. "No creo que entienda lo que sucede".

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 12, 2025 11:30 a. m.
Comparta en:
Decarlos Brown Jr. hombre que atacó a Irina Zarutska
El hombre tenía un amplio historial delictivo y advertencias por problemas de salud mental que lo hacían violento -
Fotos: Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg / Redes

Publicidad

Publicidad

Publicidad