Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Trump habría arremetido contra juez colombiano Juan Merchán: “Algún día pagará un precio muy alto”

El jurista emitió una sentencia simbólica, que no implica cárcel ni multa, contra el presidente de EE. UU. por el caso de la exactriz Stormy Daniels.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 19 de sept, 2025
Trump arremete contra juez colombiano Juan Merchán: "Algún día pagará un precio muy alto"
AFP/Captura de pantalla

