Trump le hizo señales obscenas a un trabajador de Ford que le gritó "protector de pedófilos": VIDEO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo gestos obscenos este martes hacia un trabajador de Ford durante su visita a la planta de ensamblaje de la fabricante de autos en Detroit, luego de que este le gritara: "protector de pedófilos". En un video difundido en varias cuentas de X, se observa a Trump caminando por la planta mientras un trabajador, desde un estacionamiento, le grita la frase mencionada. El mandatario respondió mostrando su dedo medio y repitiendo varias veces: "que te jodan".

El trabajador fue identificado como TJ Sabula, de 40 años, quien en entrevista con The Washington Post afirmó que tras gritarle a Trump fue suspendido de su empleo. "No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad", dijo Sabula, quien aseguró que aunque nunca apoyó a Trump, en el pasado ha votado por otros republicanos.



El incidente ocurrió mientras Trump recorría la fábrica de Ford para reforzar su política de apoyo a la manufactura nacional. La Casa Blanca respondió a consultas sobre la reacción del mandatario afirmando que su actuar "fue el apropiado".



Este episodio se suma a la polémica que rodea a Trump en 2025 por el caso del magnate pedófilo Jeffrey Epstein, cuando la filtración de documentos por parte de congresistas demócratas reveló correos que sugerían que Trump tenía conocimiento de los delitos y había pasado tiempo con una de las víctimas.

A finales de año, el presidente permitió la publicación de los documentos de Epstein a través del Departamento de Justicia, aunque no fueron liberados en su totalidad, lo que provocó críticas de senadores demócratas y de las víctimas por la falta de transparencia.



Los Clinton rechazan testificar en el Congreso

El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton rechazaron este martes testificar en un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein, al que fueron citados tras aparecer en varias imágenes y documentos. "Cada persona tiene que decidir cuando ha visto o ha tenido suficiente y cuando están preparados para luchar por este país, sus principios y su gente sin importar las consecuencias. Para nosotros el momento es ahora", aseguraron los Clinton en una carta de cuatro páginas dirigida al presidente del comité, el republicano James Comer.

Comer es el líder del Comité de Supervisión, el órgano de la Cámara Baja encargado de fiscalizar al Gobierno y exigir documentos oficiales, desde el que los demócratas han difundido las imágenes y documentos relacionados con Epstein y su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, antes de que la ley aprobada por ambas cámaras obligara al Departamento de Justicia a sacar a la luz todos los documentos relacionados con el caso que no estén clasificados.

"Las decisiones que has tomado y las prioridades que has establecido como presidente en relación con la investigación sobre Epstein han impedido avanzar en el descubrimiento de los hechos sobre el papel del Gobierno", reprocharon en la misiva.

Los Clinton acusaron al republicano de haber intentado desviar la atención de los vínculos del presidente, Donald Trump, con Epstein para, en su lugar, centrarla en demócratas que también tuvieron relación con el delincuente, que se suicidó en 2019 en prisión mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

EFE