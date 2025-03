Trump "nuevamente miente" sobre el canal de Panamá, afirmó el presidente Mulino

El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó este miércoles que el mandatario estadounidense, Donald Trump, "nuevamente miente" sobre el canal de Panamá, pues la vía no está "en proceso de recuperación" por parte de Washington.

"Nuevamente miente el presidente Trump. El Canal de Panamá no está en proceso de recuperación" y este tema no ha sido tratado en las conversaciones bilaterales, indicó Mulino en la red X.

El mandatario panameño hizo estas declaraciones al día siguiente de que, en un mensaje al Congreso en Washington, el jefe de la Casa Blanca reiterara que "va a recuperar" esta vía marítima inaugurada en 1914 por Estados Unidos y entregada a Panamá el último día de 1999.

"Para mejorar aún más nuestra seguridad nacional, mi administración va a recuperar el canal de Panamá y ya hemos empezado a hacerlo", expresó Trump. Anteriormente ha declarado que no descarta el uso de la fuerza para tomar el control del canal de 80 kilómetros, que une el Pacífico con el Atlántico.

"Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como Nación", escribió Mulino.

"La cooperación entre nuestros gobiernos pasa por entendimientos claros en torno a temas de mutuo interés, como se ha venido haciendo. Nada tiene que ver ni con la 'recuperación del Canal' ni con mancillar nuestra soberanía nacional", añadió.

Trump ha afirmado que hay interferencia china en el canal, debido a que dos puertos en los accesos de la vía son operados por la empresa Hutchison de Hong Kong.

Bajo la presión de Trump, Hutchison anunció el martes que acordó ceder su participación en la operación en los puertos del canal de Panamá y otras instalaciones a un grupo liderado por el gigante gestor de activos estadounidense BlackRock por 19.000 millones de dólares.

El gobierno panameño indicó en un comunicado el martes que esta operación "es una transacción global, entre compañías privadas, motivada por intereses mutuos", pero seguirá adelante una auditoría de la Contraloría a la subsidiaria de Hutchison que opera los puertos de Balboa y San Cristóbal.

Algunos analistas dijeron que la decisión de Hutchison podía ser una "salida" a la controversia entre Estados Unidos y Panamá, pero Trump insistió en su afán de recuperar el canal en su mensaje al Congreso.

Paralelamente, la Corte Suprema panameña analiza dos demandas de nulidad contra el contrato de concesión a la compañía hongkonesa, suscritos en 1997 y prorrogados por 25 años en 2021.

El Canal de Panamá tiene una extensión de 80 kilómetros y une el Pacífico con el Atlántico - ARNULFO FRANCO/AFP

Groenlandia no está "en venta"

A esta polémica con Panamá se sumó el territorio autónomo de Dinamarca. El presidente groenlandés, Múte B. Egede, resaltó este miércoles que su tierra no está "en venta" ni quiere ser parte de EE. UU., horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterase su interés por esta isla ártica.

"Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden adquirirnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros en Groenlandia", escribió Egede en su cuenta en la red social Facebook.

Sus palabras están en la misma línea de otras declaraciones anteriores en los últimos meses, desde que Trump hizo pública su intención de hacerse con esta isla y amenazó a Dinamarca con medidas coercitivas si no accedía a sus deseos.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, afirmó que los groenlandeses "quieren aflojar sus lazos con Dinamarca" y que se está trabajando en pos de una relación "más igualitaria". "Pero no tengo idea de que quieran hacer eso para integrarse en Estados Unidos", dijo en una rueda de prensa en Helsinki.

Trump invitó el martes al pueblo de Groenlandia a unirse a Estados Unidos, donde recalcó que Washington ansía incorporar la isla a su territorio por motivos de seguridad nacional y que conseguirá esa incorporación "de una forma u otra".

Rasmussen no dio importancia a esta última puntualización y dijo que la parte más importante del discurso del estadounidense fue cuando reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés.

"Somos conscientes de que Groenlandia, Dinamarca y EE. UU. tienen intereses comunes en lo que respecta a la seguridad en el extremo norte y el Ártico y estamos dispuestos a trabajar con nuestros amigos estadounidenses para lograrlo. Pero, por supuesto, sobre la base de que tenemos un reino de Dinamarca", recalcó Rasmussen.

Groenlandia, que celebra elecciones autonómicas el próximo martes, posee desde 2010 un nuevo Estatuto de autonomía que reconoce el derecho de autodeterminación. Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria apoyan la independencia, pero difieren en los ritmos y en la forma de sustentarla.

Esta isla de algo menos de 57.000 habitantes repartidos en 2,2 millones de kilómetros cuadrados (el 80% cubierto de hielo de forma permanente) depende en gran medida de la ayuda económica danesa -el 40% de sus ingresos- y tiene en la pesca (que representa el 90% de sus exportaciones) su principal actividad económica.

AGENCIA EFE / AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL