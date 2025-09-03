Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

¿De dónde proviene el video que difundió Trump sobre ataque de EE. UU. a embarcación en el Caribe?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, publicaron un video aéreo del operativo. Desde Venezuela el chavismo señala que esa grabación fue hecha con inteligencia artificial. ¿Qué se sabe del video?

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:25 a. m.
Embarcación que atacó Estados Unidos en el Caribe.
Embarcación que atacó Estados Unidos en el Caribe.
Captura de video