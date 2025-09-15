En vivo
Video: camión de gaseosas cae dentro de un enorme hueco a mitad de la carretera

Video: camión de gaseosas cae dentro de un enorme hueco a mitad de la carretera

El vehículo se hundió en un gran socavón en Iztapalapa, Ciudad de México. Las primeras investigaciones apuntan a que la causa del colapso fue una falla en un tramo del sistema de drenaje.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 15, 2025 01:06 p. m.
Camión cae en un hueco
Las dimensiones del socavón son notables, las autoridades han estimado que alcanza los 6.30 metros de ancho, 12 metros de largo y 8 metros de profundidad.
X: @Alc_Iztapalapa

