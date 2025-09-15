Video: camión de gaseosas cae dentro de un enorme hueco a mitad de la carretera

La colonia Renovación, en Iztapalapa, Ciudad de México, fue escenario de un incidente que afortunadamente no dejó heridos, ya que un camión repartidor de la marca Jarritos se desplomó en un hoyo de grandes dimensiones a mitad de la calle. A pesar de que el vehículo de carga quedó inicialmente hundido de forma parcial, mientras se acordonaba la zona, la parte trasera del camión cedió por completo, quedando en posición vertical, haciendo que solo el capó del vehículo sobresaliera en la vía.

Las dimensiones del socavón son notables. Las autoridades han estimado que alcanza los 6.30 metros de ancho, 12 metros de largo y 8 metros de profundidad. Las primeras investigaciones apuntan a que la causa del colapso fue una falla en un tramo del sistema de drenaje, específicamente un colector de 2.44 metros de diámetro. La alcaldesa Alavez Ruiz destacó en la red social X que el drenaje de la Ciudad de México es "muy antigua", sugiriendo que la antigüedad podría ser un factor determinante en este tipo de incidentes. Además, de acuerdo con las autoridades, no se registraron personas lesionadas a pesar del impacto que causó el incidente.



No es un caso aislado

El siniestro vial en la colonia Renovación demuestra una problemática recurrente en Iztapalapa, una de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México, ya que hace unos días, el 8 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Sgiagua) finalizó las labores de reparación de otro socavón en la misma alcaldía, pero esta vez, en la colonia Casa Blanca. Aquel hundimiento presentaba una profundidad de 9 metros y un diámetro de 5 metros. Su reparación involucró a más de 40 trabajadores y maquinaria especializada operando las 24 horas del día para sustituir tuberías y estabilizar el terreno. En este contexto, Segiagua ha calificado el socavón en Renovación como "el más grande de la temporada", lo que apunta a un desafío continuo para la infraestructura urbana, posiblemente por intensas lluvias que han ocurrido en las últimas semanas.

De acuerdo con la última actualización brindada por Alavez, los cuerpos de emergencia lograron atender la situación y retirar satisfactoriamente el vehículo. Sin embargo, se informó a la ciudadanía que, "derivado de las lluvias de este domingo, se presentaron dos puntos críticos que ya están siendo atendidos". Según la publicación de la Alcaldía, el hueco de la colonia Renovación "se hizo más grande" debido a las fuertes lluvias, por lo que tuvieron que evacuar a 27 personas. "20 personas y 3 mascotas se instalaron en el Centro de Cuidados de la Súper Manzana 4 de la UH Vicente Guerrero y el resto se fue a casa de familiares".



No fue un bache.

No fue un Socavón.



El evento registrado con la unidad de transporte no corresponde a la categoría de bache, socavón, accidente ni tragedia. Se trató de una reconfiguración inesperada del subsuelo urbano, generada por un proceso natural de redistribución de… pic.twitter.com/uOgkscQlk2 — El Jefa𝕏o (@EIJefeDiego) September 14, 2025

