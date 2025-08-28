Publicidad

MUNDO  / ¿Donald Trump piensa atacar militarmente a Venezuela? Esto respondió vocera de la Casa Blanca

¿Donald Trump piensa atacar militarmente a Venezuela? Esto respondió vocera de la Casa Blanca

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, respondió la pregunta a Noticias Caracol, y dijo que "muchas naciones en el Caribe han aplaudido la operación" que lleva a cabo Estados Unidos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: agosto 28, 2025 01:10 p. m.
En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue de embarcaciones militares en el mar Caribe por parte del país norteamericano, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, le respondió a Noticias Caracol si el presidente Donald Trump está considerando lanzar ataques militares contra instalaciones o bases militares en suelo venezolano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Desde hace varios días, más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, han sido movilizados por el gobierno de Donald Trump para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe, con el objetivo, según dijo, de combatir a los carteles del narcotráfico, que estarían vinculados al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Este jueves se conocieron las primeras imágenes del despliegue naval de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, más específicamente, del grupo anfibio, el cual está conformado por tres buques destructores: el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. Esta última embarcación actualizó recientemente su sistema de identificación automática y allí se ubicaba, según el Marine Traffic, al norte de República Dominicana.

En una de las imágenes publicadas por el servicio audiovisual de la Defensa se observa a dos integrantes de los marines apuntando con dos rifles durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

¿Estados Unidos piensa atacar militarmente a Venezuela?

Ante la pregunta "¿Está considerando el presidente Trump lanzar ataques militares contra instalaciones o bases militares en suelo venezolano?", hecha en rueda de prensa por Noticias Caracol, Leavitt afirmó lo siguiente: "No me adelantaré al presidente con respecto a cualquier acción militar o cuestión sobre eso nunca. Lo que sí te diré es que muchas naciones en el Caribe han aplaudido la operación contra las drogas de la administración, y el presiente está preparado para usar cada elemento del poder estadounidense para detener las drogas que inundan nuestro país (…) el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela es un cartel narcoterrorista”".

Noticia en desarrollo...

