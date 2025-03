Videos | Apagón en subte de Buenos Aires, Argentina, deja a muchos usuarios atrapados

En la mañana de este miércoles, 5 de marzo, un apagón en el Subte de Buenos Aires, Argentina, dejó a muchas personas atrapadas en el sistema de transporte de esta ciudad.

Según los usuarios, al interior de los túneles hay temperaturas de al menos 43 grados centígrados.

Los pasajeros tuvieron que sofocar el calos con abanicos, mientras las unidades de rescate tomaban acciones para sacarlos del lugar.



Apagon masivo, 42° de calor y la gente ATRAPADA en el subte, está rara la libertad che pic.twitter.com/vVL7BBq7mq — TUGO News (@TugoNews) March 5, 2025

Hasta el momento, el Subte de Buenos Aires no se ha comunicado con respecto a este apagón que afectó a los usuarios.

¿Por qué hubo apagón en Buenos Aires?

La Red de distribución de la energía eléctrica de Argentina (Edesur), indicó que el apagón en Buenos Aires se presentó por una falla en dos líneas de alta tensión que afectó a varias subestaciones.

Sobre las 11:27 de la mañana, hora de Argentina, Edesur explicó que "nuestros técnicos se encuentran trabajando para reestablecer el servicio. Nos mantenemos en contacto".

Los barrios de Buenos Aires afectados por este apagón de luz y que aún no han reportado restablecimiento del servicio de energía eléctrica son Almagro, Balvanera, Parque Patricios, La Boca y Villa Crespo.

Emova, el concesionario del subte de Buenos Aires, informó que, tras las interrupciones y limitaciones provocadas por el masivo apagón en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, todas las líneas de subte están operando normalmente entre cabeceras. Sin embargo, algunas líneas están funcionando con servicio limitado.

"La ciudad de Buenos Aires es un caos"

Miles de ciudadanos argentinos publicaron videos en redes sociales asegurando que no hay luz en diferente zonas de la capital argentina. “La ciudad de Buenos Aires es un caos. No hay subte, no hay luz, está todo cortado, no avanzan las ambulancias, la gente está en los balcones, hace 43 grados de sensación térmica. ¡Qué día!”, manifestó un usuario de redes.

Por ahora, ni el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, ni las autoridades de la capital se han pronunciado sobre este apagón que afecta a millones de ciudadanos.



⭕️ | ÚLTIMO MOMENTO: “La Ciudad de Buenos Aires ES UN CAOS. HACEN 43 GRADOS Y NO HAY LUZ, NO HAY SUBTE, ESTÁ TODO CORTADO”.‼️ Javier Milei dice que nos salvó de ser Venezuela, PERO PARA PEOR, NOS LLEVÓ A SER ZAMBIA. ES UN DESASTRE. pic.twitter.com/6zn6Bgp49E — Diagonales (@diagonalesweb) March 5, 2025

