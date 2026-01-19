Vladimir Putin no tiene previsto hablar con Delcy Rodríguez si no es necesario, según Kremlin

El presidente ruso, Vladimir Putin, no tiene previsto de momento conversar con la mandataria de Venezuela interino, Delcy Rodríguez, pero dicho encuentro puede ser coordinado rápidamente "en caso de necesidad", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"De momento Putin no tiene esto (conversar con la presidenta venezolana) en sus planes para los próximos días, pero en caso de necesidad, esto puede ser organizado, sin lugar a dudas", aseveró en su rueda de prensa telefónica diaria.

No obstante, indicó que las autoridades rusas están "en contacto permanente con la señora presidenta a través de los canales diplomáticos".



La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el pasado 5 de enero como mandataria encargada del país, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos. (Lea también: Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab como ministro de Industria de Venezuela: este es su reemplazo)



¿Qué ha dicho Rusia sobre la captura de Maduro?

"De acuerdo con las normas del derecho internacional reconocidas por todos y basadas en el principio de la igualdad soberana de los Estados, Nicolás Maduro, como jefe de Estado, goza de inmunidad absoluta ante la jurisdicción de Estados Unidos y de cualquier otro Estado", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.



Según Zajárova, "incluso dejando de lado la cuestión del uso ilegal de la fuerza" en Venezuela, el mero hecho del "secuestro y detención" de Maduro viola gravemente las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos. "Cualquier decisión judicial sería igualmente ilegal a menos que un tribunal estadounidense se acuerde del derecho internacional y ordene la liberación (de Maduro)", aseveró.

Según Rusia, "los posibles argumentos de que Nicolás Maduro supuestamente renunció a sus poderes presidenciales y, por lo tanto, perdió su inmunidad no pueden tomarse en cuenta, ya que su destitución se produjo como resultado de una operación militar ilegal de Estados Unidos".

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, saludó la víspera la política de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la defensa de la soberanía del país tras la "operación ilegal" de Estados Unidos, que acabó en la captura de Maduro.

Desde el pasado día 3, Rusia ha criticado en varias ocasiones el apresamiento de Maduro y ha exigido su restitución como presidente de Venezuela. A la vez, las autoridades rusas, incluido el presidente, Vladímir Putin, han eludido arremeter directamente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar la captura de Maduro.

Entretanto, Putin dijo en una alocución en días pasados que "la situación en la arena internacional se degrada cada vez más y más. Yo creo que eso nadie puede negarlo", dijo el presidente ruso, quien recordó que "la paz no viene sola, sino que se construye cada día".

Denunció que "se agravan antiguos conflictos y aparecen nuevos focos de tensión" y que la diplomacia "es a menudo sustituida por acciones unilaterales y muy peligrosas".

"En vez del diálogo entre los países, suena el monólogo de aquellos que según la ley del más fuerte consideran admisible imponer su voluntad, dar lecciones e impartir órdenes", expresó Putin, quien en febrero de 2022 ordenó la invasión de Ucrania, origen de la actual guerra.

En su alocución, Putin instó a todos los países a respetar "el derecho internacional" con el fin de crear "un nuevo y más justo orden mundial multipolar".

"Un orden mundial en el que cada país tenga derecho a su propio modelo de crecimiento, a decidir su destino y a conservar, sin influencia exterior, su cultura y tradición", señaló.

Aunque no se refirió a la captura de Maduro, al que recibió en mayo pasado en el Kremlin, defendió la soberanía cubana. "Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia y apoyo a nuestros amigos cubanos, y nos solidarizamos con su determinación de defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas", dijo. (Lea también: Así respondió Cuba a amenaza de Trump de llegar “a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”)

Al dirigirse al nuevo jefe de la legación cubana, Enrique Orta González, el líder ruso señaló que Rusia y Cuba están unidas por unas relaciones "verdaderamente sólidas y amistosas".

