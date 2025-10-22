En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Los reclamos del presidente Petro a miembros de su gobierno durante el consejo de ministros

Los reclamos del presidente Petro a miembros de su gobierno durante el consejo de ministros

Gustavo Petro se refirió al embajador en EE. UU. y a la canciller Rosa Villavicencio, por el diálogo con el gobierno Trump sobre cultivos de coca. También, le reclamó a la ministra de Vivienda, Helga Rivas, por las tarifas de aseo y agua potable.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad