¿Quiénes murieron en el operativo de captura de Maduro que llevó a cabo el Gobierno de Trump?

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó la captura de Nicolás Maduro, la cual tachó como "cobarde secuestro" y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), revelando quiénes eran algunos de los muertos en el ataque de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Maduro fue capturado el sábado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras ataques en Caracas y ciudades cercanas.



Muertes fueron “a sangre fría”

La Fuerza Armada de Venezuela, bastión del Gobierno que jura lealtad a Nicolás Maduro, reconoció el domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

El ataque militar en Caracas y ciudades aledañas dejó heridos y muertos, pero el régimen no ha ofrecido un saldo oficial.



The New York Times informó que un alto funcionario venezolano, bajo el anonimato, reveló que hubo 40 muertos. Médicos Unidos de Venezuela habló de por lo menos 90 heridos.



El ministro de Defensa leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la Tribunal Suprema de Justicia ordenó a Rodríguez asumir el poder por 90 días. Respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para "garantizar la gobernabilidad del país".

Publicidad

Asimismo, llamó a la población a que "retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días". "La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional", apuntó Padrino.

Adicional a eso, Padrino denunció que en el "cobarde secuestro" de Maduro murió "a sangre fría" parte del equipo de escoltas del mandatario, así como militares y civiles.

Publicidad

El presidente Donald Trump llegó a decir, en declaraciones al diario The New York Post, que eran "muchos cubanos" los que estaban "protegiendo" a Maduro y que "perdieron la vida".



Sobrevivientes de ataques hablaron de lo vivido

Uno de ellos, el sargento Francisco Machillanda, estaba en la Base Aérea La Carlota, uno de los puntos donde hubo explosiones. Según su relato, los estadounidenses “atacaron y ellos en el momento en que querían estacionarse en nuestra unidad, nosotros no lo íbamos a permitir”.

En el estado de La Guaira, donde se produjo un ataque a una base naval, la onda expansiva derribó parte de las paredes de una residencia. Dos personas fallecieron. Uno de sus vecinos contó que “de repente empezaron a pasar los helicópteros, hubo una explosión en la meseta de Mamo y como a los diez segundos hubo un resplandor y volaron el bloque”. (Lea también: Imágenes revelan el antes y después de las zonas de Venezuela bombardeadas por EE. UU.)

Las calles de Caracas amanecieron en soledad y tranquilidad un día después de la captura de Nicolás Maduro, con comercios cerrados y leves filas en algunos mercados y farmacias.

Padrino, entretanto, hizo un llamado a la población a retomar sus actividades económicas, laborales y también las educativas en los próximos días.

Publicidad

"El Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz", aseguró.

También ordenó "integrar los elementos del poder nacional" para "enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate" para asegurar la soberanía de Venezuela.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP