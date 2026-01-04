En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quiénes murieron en el operativo de captura de Maduro que llevó a cabo el Gobierno de Trump?

¿Quiénes murieron en el operativo de captura de Maduro que llevó a cabo el Gobierno de Trump?

Sin que Venezuela aún haya dado cifras oficiales, fuentes del régimen han informado a medios internacionales que por lo menos 40 personas fallecieron y otras 90 resultaron heridas.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 4 de ene, 2026
