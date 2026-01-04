Militares de Venezuela reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, dice Vladimir Padrino

La Fuerza Armada de Venezuela reconoció este domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación ejecutada por Estados Unidos en Caracas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un comunicado del Ministerio de Defensa, firmado por Vladimir Padrino, se señala que la "Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro de Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores". En el mismo texto incluyen un fallo en el que la Corte Suprema de este país ordena a Delcy Rodríguez a asumir el poder por 90 días y destacan su apoyo a la decisión.

Padrino igualmente denunció que en el "cobarde secuestro" de Maduro murió "a sangre fría" parte del equipo de escoltas del mandatario.



AHORA I Declaración de las fuerzas armadas venezolanas: "Exigimos la rápida liberación de Maduro. El presidente y la primera dama están secuestrados".

"Es Maduro el auténtico y genuino líder constitucional", dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. pic.twitter.com/fqu9Kju3gX — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 4, 2026

Publicidad

La advertencia de EE. UU.

Un día después del sorpresivo operativo en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien ya está recluido en una prisión estadounidense a la espera del inicio de su juicio, Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., aseguró que trabajarán con los actuales líderes de ese país, pero si toman "las decisiones adecuadas".

"Si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses", alertó Rubio, quien agregó que hablar de elecciones en Venezuela "es prematuro en este momento".

Publicidad

Aunque el sábado en rueda de prensa Donald Trump indicó que Delcy Rodríguez estaba dispuesta a colaborar con Washington, horas después de la incursión militar la presidenta encargada de Venezuela dijo que Nicolás Maduro sigue siendo el líder del país, unas declaraciones que sembraron la incertidumbre sobre el futuro venezolano.

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE / AFP