Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Militares de Venezuela reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, dice Vladimir Padrino

Padrino López señaló que Estados Unidos se llevó “secuestrado a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente” y exigió su liberación.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 4 de ene, 2026
