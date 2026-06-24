Gobernador de Antioquia reaccionó a investigación sobre negociación del Gobierno con Clan del Golfo

Luego de que la Unidad Investigativa de Notivias Caracol revelara detalles inéditos del comienzo de la negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció al respecto. El mandatario departamental dijo que espera que "las autoridades judiciales" actúen con respecto a estos acercamientos con el grupo armado, y que "la paz no se logra contemporizando con criminales", sino que "se impone con el imperio de la ley".

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"Muy difícil esta situación para el país, para la fuerza pública. A nosotros que en Antioquia y en varias latitudes de Colombia nos ha tocado padecer la inclemencia de estos bandidos (...) Es muy difícil para todos nosotros cuando la connivencia estaba gestada desde los más altos niveles de Gobierno", dijo el gobernador, haciendo énfasis en que en Antioquia el Clan del Golfo creció un 60%, mientras que las disidencias de las Farc, un 70%. Añadió que lamenta los "asesinatos de soldados y policías que nada tenían que ver con estas negociaciones".

Según lo conocido por Noticias Caracol, en una conversación de septiembre de 2022 entre el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, y Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo, se llegó a una serie de acuerdos con el grupo ilegal, entre ellos, parar todas las operaciones de la fuerza pública contra esta estructura. Rueda, además, se comprometió a tomar decisiones directamente con el ministro de Defensa, como realizar una barrida de decenas de oficiales.



"Muy dramático, muy triste todo eso, como desde las más altas esferas del Estado se pactó de manera criminal con estos bandidos para dejarlos hacer lo que quisieran, para darles un salvoconducto que se traducía en ningún proyecto contrainsurgente ni insurgente (...) La inteligencia es el arma estratégica más importante para las autoridades, para la misma fuerza pública, pero cuando usted la pone a disposición de los criminales, pierde cualquier calidad de estratégica", explicó Rendón.



Si bien las grabaciones obtenidas fueron al comienzo del Gobierno, cuando se estaban haciendo los primeros acercamientos con el Clan del Golfo, las promesas que hizo Danilo Rueda a la organización criminal se cumplieron durante el tiempo que estuvo como comisionado. Así lo prueban las cifras del propio Ministerio de Defensa y de organizaciones expertas en conflicto armado. Aunque el Gobierno acordó un breve cese al fuego entre enero y marzo de 2023, durante los dos primeros años del Gobierno, no hubo ningún bombardeo contra el Clan del Golfo.

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"Esto no fue nada fruto del azar y es muy importante que las autoridades judiciales no solo se pronuncien, sino que actúen en consecuencia. (...) Hay cosas tan incomprensibles, por ejemplo, como el mantenimiento de uno de estos agentes, alias Chulo, que sigue perteneciendo, en representación del Presidente, al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia", aseguró.

Rendón añadió que "la paz no se logra contemporizando con criminales, cualquiera sea su origen, su condición. La paz se consolida, se impone con el imperio de la ley, de la justicia, de la seguridad, de las oportunidades sociales. A mí siempre me ha quedado muy difícil entender que lo que hay ya es una connivencia criminal... cómo un gobierno legítimamente elegido como el de Petro, así discrepemos de él, tenga que estar cosa alguna negociando con criminales de distintas pelambres".

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Finalmente, dijo que la lucha contra este grupo armado será un reto para el próximo gobierno: "Realmente hoy el desafío en seguridad que va a enfrentar el presidente electo Abelardo es muy grande porque se corrompió buena parte de los activos estratégicos por cuenta del gobierno de Petro que podían encarar de manera eficiente a estos bandidos. Así que aquí nos va a tocar muy duro porque lo que se viene es un enfrentamiento a todas estas estructuras criminales con determinación. Estos bandidos deben saber que la violencia no es para siempre. Este país ya ha sabido superar a los violentos con mucho dolor, con mucho esfuerzo, pero se ha sabido superar. Y si un presidente tiene esa firme convicción, nosotros podemos dejarle un legado de tranquilidad y seguridad a nuestros paisanos".

LAURA VALENTINA MERCADO

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