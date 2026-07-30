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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / De la Espriella se pronuncia sobre caso de María Camila Potosí: "No merecen llamarse humanos"

De la Espriella se pronuncia sobre caso de María Camila Potosí: "No merecen llamarse humanos"

El presidente electo aseguró que en su gobierno se endurecerán "las penas para asesinos y abusadores de niños".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Abelardo de la Espriella habla del crimen de María Camila Potosí.
Abelardo de la Espriella habla del crimen de María Camila Potosí.
Getty Images / Redes sociales

En medio de la conmoción que existe sobre el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que se encontraba en estado de embarazo y fue hallada sin vida en Cali, el presidente electo Abelardo de la Espriella se pronunció y afirmó que en su gobierno se endurecerán "las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan".

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En su cuenta de X, el presidente electo escribió: "Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados. Quienes cometieron esta barbarie no merecen llamarse humanos. Hoy mismo, en el Consejo de Ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan. El cuidado y la prevención, por supuesto, deben ser la prioridad, y eso incluye la pena más severa como mecanismo disuasorio".

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