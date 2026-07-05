Esto se habló en reunión entre presidente electo Abelardo de la Espriella y funcionarios de EE. UU.

El movimiento Defensores de la Patria del presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró este domingo que hubo una reunión con funcionarios de Estados Unidos de cara a la posesión el próximo 7 de agosto. El mandatario electo se reunió el pasado viernes con los estadounidenses en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico.



Se trato de " una reunión de alto nivel con una delegación oficial proveniente de Washington , integrada por altos funcionarios del Departamento de Estado, representantes del Pentágono y de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia", según se lee en la información compartida por el movimiento del presidente electo.



¿Qué se habló en la reunión entre Abelardo de la Espriella y funcionarios de Estados Unidos?

La oficina de prensa de De la Espriella indicó que "durante el encuentro se abordaron temas estratégicos de cooperación bilateral , seguridad nacional, lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, comercio y fortalecimiento de la relación entre Colombia y Estados Unidos".



Asimismo, indicaron que durante el Gobierno entrante se "trabajará para reconstruir una alianza seria, firme y confiable con Estados Unidos, basada en la seguridad, la cooperación, la defensa de la libertad y el respeto institucional. Colombia volverá a tener aliados fuertes y una política exterior al servicio de la seguridad, la inversión, el orden y la protección de los ciudadanos".

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Tras la victoria de De la Espriella en las elecciones de segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio, el Gobierno de Estados Unidos, entre los que se encuentran el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, felicitaron la victoria del candidato del movimiento Defensores de la Patria. (Le puede interesar: Los mensajes de respaldo de Estados Unidos a Abelardo de la Espriella, ¿qué viene en la relación?).

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, no solo felicitó al abogado por su victoria sino que lo invitó a estrechar la cooperación militar entre ambos países. "Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Carteles, para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos letales y erradicar a los narcoterroristas que azotan a nuestro hemisferio", escribió Hegseth en su cuenta de X.

