Ofrecen millonaria recompensa por información sobre el asesinato del periodista Cristian Herrera

El asesinato del periodista Cristian Herrera Nariño ha generado una profunda conmoción en Cúcuta y en el gremio periodístico del país. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen, las autoridades anunciaron una recompensa millonaria para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a las personas involucradas en este lamentable hecho.



"El homicidio del periodista Cristian Herrera no es un hecho más de sangre en la ciudad de Cúcuta. 100 millones de pesos son la recompensa para quien suministre información relacionada con los autores materiales e intelectuales de este hecho de sangre."Afirmó el comandante de la Policía de Cúcuta, el coronel Fabio Ojeda.

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La muerte del comunicador, reconocido por su trayectoria en el periodismo judicial y de investigación, ha despertado llamados urgentes para que el caso no quede en la impunidad. Además, durante la noche del sábado se realizó una velatón en la que participaron colegas, ciudadanos y miembros de la Policía de Cúcuta, quienes se sumaron a las muestras de rechazo por el crimen.



¿Cómo sucedió el ataque?

El periodista fue atacado en la mañana del sábado. De acuerdo con las primeras informaciones, descendió de su vehículo y caminó hacia donde se encontraban sus familiares. En ese momento, un hombre que se movilizaba en motocicleta se acercó y le disparó en cinco ocasiones.

Tras resultar herido, fue trasladado a un centro asistencial de Cúcuta, pero llegó sin signos vitales.



La Policía Metropolitana de Cúcuta activó un plan candado y avanza en la revisión de cámaras de seguridad que podrían ser determinantes para establecer la identidad del atacante y reconstruir los movimientos previos al crimen.



Una vida dedicada al periodismo judicial

Cristian Herrera Nariño dedicó más de dos décadas al ejercicio periodístico en Norte de Santander. Durante 18 años estuvo al frente de la información judicial en el diario La Opinión de Cúcuta, donde se destacó por sus investigaciones relacionadas con criminalidad, corrupción y estructuras de poder.

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Su trabajo lo convirtió en una de las voces más reconocidas del periodismo regional. A lo largo de su carrera realizó cubrimientos sobre conflicto armado, narcotráfico, seguridad y orden público, temas que marcaron buena parte de la realidad de la zona de frontera entre Colombia y Venezuela.

Compañeros de profesión recordaron que Herrera se caracterizaba por la profundidad de sus investigaciones y por su interés en construir contenidos sustentados en información rigurosa.



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Habia sido amenazado

La trayectoria del periodista también estuvo atravesada por constantes amenazas.

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En 2004 se vio obligado a exiliarse durante un año en Chile debido a riesgos contra su seguridad. Años después, en 2017, sobrevivió a un atentado mientras realizaba un cubrimiento periodístico en Cúcuta.

Incluso en agosto de 2024 habló públicamente sobre las intimidaciones que había recibido durante su carrera. En una entrevista aseguró: “Llevo 10 años recibiendo amenazas, entonces ya uno está acostumbrando”.

En esa misma entrevista recordó uno de los episodios más difíciles que enfrentó: “Llegó a tal punto que hasta los mismos paramilitares llegaron un día aquí a decirme que era mejor que me fuera por un año”.

Pese a esos antecedentes, continuó desarrollando su labor informativa y mantuvo activo su interés por documentar los hechos que ocurrían en la región fronteriza.

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El crimen provocó una ola de rechazo por parte de autoridades, organismos de derechos humanos y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

Desde la Gobernación de Norte de Santander manifestaron su condena al asesinato y señalaron que “no pueden haber más violencia ni más muertos acá, especialmente en el gremio de los periodistas”, afirmó el secretario de Seguridad del departamento George Quintero.

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La Alcaldía de Cúcuta también lamentó la muerte de Herrera, quien actualmente asesoraba a la administración municipal en temas relacionados con seguridad gracias a la experiencia que acumuló durante años cubriendo esta área.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la ONU, la Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones sociales exigieron resultados rápidos en la investigación y reclamaron garantías para el ejercicio periodístico.

Sofía Jaramillo, la directora de la FLIP, advirtió que el asesinato constituye “la forma más extrema de censura contra la prensa” y reiteró la preocupación por las condiciones en las que trabajan los comunicadores en la región.

El asesinato de Cristian Herrera reaviva la preocupación por la seguridad de los periodistas en Colombia. El hecho se conoce casi un mes después del hallazgo sin vida del comunicador Mateo Pérez en Briceño, norte de Antioquia, dos casos que han encendido las alarmas sobre los riesgos que enfrenta la prensa en distintas regiones del país.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co