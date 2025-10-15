Carolina Corcho tras retiro de Daniel Quintero de consulta del Pacto Histórico: "Seguimos firmes"

Daniel Quintero anunció este miércoles en la madrugada que se retira de la consulta del Pacto Histórico, la cual debe llevarse a cabo el 26 de octubre y que definirá el candidato presidencial de esa colectividad de Gobierno para las elecciones de 2026. Quintero afirmó que, a su juicio, el proceso de la consulta carece de garantías y denunció trampas e inseguridad jurídica. Lo hizo horas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la consulta será de carácter interpartidista y no interna, lo que le impide al ganador participar en marzo de 2026 en la consulta del llamado Frente Amplio que busca consolidar una sola candidatura de sectores afines a la izquierda política de cara a la primera vuelta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En la consulta del Pacto participarán otros dos precandidatos: la exministra de Salud Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda. Corcho, precisamente, se pronunció este miércoles luego de que se conoció la decisión de Quintero. "Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre", afirmó la precandidata, quien agregó: "Esperamos de la autoridad electoral cumplir con lo que le corresponde. Reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el frente amplio que irá a primera vuelta. Que se asuma la debida custodia de los tarjetones por parte del Estado, que se permita que los tres precandidatos de manera ecuánime y con igualdad de garantías podamos inscribir testigos electorales".

Corcho también se refirió al exalcalde de Medellín: "Esperamos que nuestro compañero Daniel Quintero regrese a continuar su participación", e instó a los precandidatos del Pacto Histórico, no solo a Presidencia sino también a Congreso de la República, "inscritos legalmente, que se pronuncien frente" al registrador Hernán Penagos "para que se corrija el tarjetón y se pueda llevar adelante la consulta".



En desarrollo.