Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Carolina Corcho tras retiro de Daniel Quintero de consulta del Pacto Histórico: "Seguimos firmes"

Carolina Corcho tras retiro de Daniel Quintero de consulta del Pacto Histórico: "Seguimos firmes"

La precandidata afirmó que la autoridad electoral debe "cumplir con lo que le corresponde". Sobre el exalcalde de Medellín, dijo que espera que "regrese a continuar su participación" en la consulta del próximo 26 de octubre.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 15 de oct, 2025
Carolina Corcho.
